Jort Kelder (Op1) geeft “wappies” gelijk over blijven coronaspoedwet: “We staan achteraf voor gek”

Afgelopen donderdag was hoogleraar Staatsrecht aan de universiteit Leiden, Wim Voermans, te gast bij Op1. Daar waren hij en presentator Jort Kelder het met elkaar eens: de ‘wappies,’ zoals Kelder ze noemde, hadden vorig jaar in hun ogen gelijk toen ze stelden dat de coronaspoedwet niet tijdelijk zou zijn, maar een blijvertje was. We worden, zei Kelder, “er gewoon ingerotzooid.”

Het was gisteren aan onze aandacht ontglipt, maar afgelopen donderdag vond er een interessant gesprek plaats bij Op1, tussen hoogleraar Wim Voermans en presentator Jort Kelder. Voermans zei zich zorgen te maken over verlenging van de “tijdelijke” coronaspoedwet. Er wordt te gemakkelijk omgegaan met die wet door het kabinet, aldus Voermans.

De #noodwet die alle vrijheidsbeperkingen regelt, loopt 1 juni af. Staatsrechtskundige @wimjmvoermans maakt zich zorgen. ‘’Het oorspronkelijke idee was dat de coronawet maar één keer verlengd kon worden.’’ #Op1 pic.twitter.com/adU9c9TUEE — Op1 (@op1npo) April 22, 2021

De avondklok en de mondkapjesplicht, bijvoorbeeld, “is allemaal gedaan onder de voorwaarde dat het tijdelijk zou zijn,” aldus Voermans. Daarbij wet de wet ingevoerd voor drie maanden met de mogelijkheid hem één keer te verlengen. Maar het kabinet wil meer. “Die wet is een horizonbepaling, dus de zon gaat achter de horizon en dan vervalt die wet automatisch. Waar ik mij druk om maak is dat die wet toch weer even verlengd dreigt te worden,” legde de hoogleraar uit.

“Het idee is dat we het nog even laten voortduren, terwijl het oorspronkelijke idee van die ingrijpende maatregelen van de coronawet was: ‘Alleen als er een directe dreiging is, kunnen we nog één keer verlengen’, maar nu schuiven we langzaam op naar: ‘Zullen we niet veiligheidshalve toch nog…?’” zei Voermans. Dat is waarom hij het een buitengewoon slecht idee vindt om te verlengen.

“Wim, we worden er gewoon ingerotzooid. Zullen we het gewoon zo zeggen?” vroeg presentator Jort Kelder. Voermans reageerde daarop dat dit Kelders bewoordingen waren. “Er is een wet aangenomen die automatisch stopt en nu nemen ze een wet aan die er gewoon overheen gaat. Dan worden we er toch gewoon ingerotzooid? Dat mag je dan toch zo zeggen?” reageerde Kelder daar retorisch op.

Kelder ging verder door te zeggen dat de huidige ontwikkelingen in zijn ogen aantonen dat de zogenaamde “wappies” al die tijd toch gelijk hebben gehad over de “tijdelijkheid” – of eigenlijk het gebrek eraan – van de coronaspoedwet.

“Al die wappies maar ook serieuze mensen op het Malieveld en Museumplein zeiden: ‘Let maar op, het gaat allemaal blijven bestaan. Het is niet tijdelijk, ze houden het gewoon in stand.’ We staan echt met terugwerkende kracht voor gek,” concludeerde Kelder. Vervolgens liet hij beelden afspelen van die demonstranten die vorig jaar inderdaad ten stelligste beweren dat de coronaspoedwet niet tijdelijk zou zijn.

“Die [mensen] hadden toen gelijk,” reageerde Voermans daarop, “maar het parlement heeft wel iets gedaan in oktober. Die hebben in ieder geval wel dat voorstel van die coronawet zodanig geamendeerd dat ze iets te zeggen hebben. Maar waar het mij nu om gaat is, als het gaat om ingrijpende beperkingen van vrijheiden – persoonlijke levenssfeer, huisrecht, dat soort dingen – als je dat doet. Die mag je beperken, maar dat moet je doen in een ordentelijk proces waarbij het parlement daar echt bij op een normale manier over meepraat. En niet met dat pistool tegen de borst zoals het afgelopen jaar drie keer is gebeurd, bij de avondklok, bij de spoedwet.”

Kelder reageerde daarop door te zeggen dat daar “wel steeds een parlementaire meerderheid voor” is. Die partijen staan volgens hem “niet te springen” om akkoord te gaan met al die maatregelen, bijvoorbeeld D66 en de avondklok. “Maar ze doen het tóch. Ze hadden ook ‘nee’ kunnen zeggen.”

Word gratis en voor niets lid van mijn speciale Telegram-kanaal en volg mij op Twitter.

Ja, zei Voermans, “maar waar het mij om gaat is, ze hebben ‘ja’ met nood- en spoed, en nu komt er een tijd dat we zeggen, ‘wat moeten we nou als instrumentariër, om veiligheidshalve de komende tijd door te komen. Waarschijnlijk,” stelde hij zelf voor, “die testbewijzen. Daar moeten we iets over willen afspreken. We moeten er niet weer achterkomen straks dat we geen instrumenten hadden. Maar dat moeten we op een normale manier doen, dus niet via een sluipende verlenging.”