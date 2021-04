Journalist Duitse krant Süddeutsche Zeitung over Rutte-notulen: ‘Nederland moet door electoraal vagevuur’

Thomas Kirchner, buitenlandcorrespondent bij één van Duitslands grootste kranten – de Süddeutsche Zeitung, heeft vandaag een keihard oordeel uitgesproken over de Nederlandse rechtsstaat, nu de notulen van de ministerraadvergaderingen over de toeslagenaffaire zijn vrijgegeven. In een Duitstalig Twitterdraadje (hier in het Nederlands), laat Kirchner er geen gras over groeien: Nederland bevindt zich “in een diepe crisis.”

Kirchner haalt de toeslagenaffaire aan, maar vertelt daarna dat alle pijlers van de macht in een crisis verkeren: zowel uitvoerend, wetgevend als rechtsprekend.

Ook de media komen bij de Süddeutsche-scribent niet met de schrik vrij: “Helaas vormen de media een deel van het probleem,” vindt hij: “Niemand durft de zaak echt tot op de bodem uit te zoeken en de verantwoordelijken hard aan te vallen.” Ook het Belgische eigendom van de grootste Nederlandse media stipt hij aan als punt van zorg, het leidt tot “buddyjournalistiek,” denkt Kirchner.

De oplossing uit de diepe crisis zijn nieuwe verkiezingen, schrijft hij ietwat weifelend: “Het land zal waarschijnlijk eerst door een electoraal vagevuur moeten gaan voordat de politiek tot overeenstemming kan komen en het vertrouwen kan herwinnen.”

Maar voorlopig zijn we daar nog niet, want Kirchner voorziet vele maanden waarin er geen kabinet geformeerd kan worden. Het buitenland moet daarom “nota” nemen van Nederland, verzoekt hij zijn collega’s in Duitsland en elders met klem.