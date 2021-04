‘Kaas is racistisch!’ Geschifte Extinction Rebellion-activiste eist verbod op niet-plantaardig voedsel op scholen

Zuivelproducten geven aan kinderen op school is volgens een activiste van het totaal doorgeslagen Extinction Rebellion hartstikke “racistisch.” Ze heeft dan ook een petitie opgezet om dat “racistische” gedrag te beëindigen. Op het moment van schrijven is die gestoorde petitie door honderden mensen getekend.

Dat Extinction Rebellion een knettergekke organisatie was wisten we al langer, maar de Britse activiste Alison Palmer maakt het nu wel héél bont. Deze mevrouw sprak onlangs namelijk de gemeenteraad van Brighton and Hove City toe… en vertelde de raadsleden dat het heel storend is voor mensen zoals zij dat er zuivelproducten verkrijgbaar zijn op school. Dat is namelijk hartstikke racistisch.

“Je zou kunnen stellen dat er een racistisch element zit aan het serveren van zuivelproducten, omdat 65 procent van de wereldbevolking lactose-intolerant is, waarvan een groot deel uit de BAME-gemeenschap (Black, Asian, Minority Ethnic) komt,” aldus deze doorgedraaide mafketel. “Heel veel ouders steunen dit. Wat willen kinderen? Ze willen actie. En ze willen het nú.”

De petitie verzoekt de gemeenteraad om twee dagen op te voeren waarop er alleen plantaardig voedsel wordt uitgedeeld. En op het moment dat de pandemie voorbij is zou het helemaal plantaardig moeten zijn, elke dag. Want stel je voor dat een zwart kindje geconfronteerd wordt met kaas. Of melk. Het arme kind kan daar natuurlijk echt niet mee omgaan. Niet alleen zijn dat zuivelproducten, maar ze zijn nog wit (of in het geval van kaas geel) ook!

Maar het racisme-argument is niet de enige reden waarom Extinction Rebellion wil dat ieder kind gedwongen veganist wordt. In de petitie wordt ook een hoogleraar geciteerd die gezegd zou hebben dat de veehouderij en de visindustrie leidende rollen spelen in de ontbossing, dode zones in oceanen, watervervuiling, vermindering van biodiversiteit en zelfs van het uitsterven van diersoorten. Door volledig over te gaan op plantaardig voedsel redden we dus de aarde, en specifiek planten! Wat? Wacht even…

En oh, kijk! Ze hebben nu nóg een argument bedacht. “En dat is niet alles. Intensieve veehouderij vormt een significante bedreiging voor de ontwikkeling van nieuwe pandemieën en voor de opbouw van verdere antibacteriële resistentie.” Met andere woorden, de veehouderij en de visindustrie moeten kapotdood omdat we anders corona 2.0 krijgen!

Het moge duidelijk zijn dat het deze lieden puur en alleen om één ding gaat: ze hebben ‘de natuur’ of ‘de aarde’ tot religie verheven. In deze nieuwe religie is ‘de aarde’ heilig, en is de mensheid de duivel. Het gevolg? Dit soort totaal geschifte ideeën.

Ik zou zeggen tegen actievoerders van organisaties als Extinction Rebellion: laat onze kinderen – en die van de Britten – met rust! Als jullie als een stel konijnen willen leven, soit. Maar dring het niet op aan de rest van de mensheid!