Kabinet is van mening dat vaccinatiebewijs alternatief kan worden voor quarantaineplicht en toegangstest

Het kabinet is van mening dat op termijn het vaccinatiebewijs een vervanging kan zijn voor de quarantaineplicht en de toegangstest. Minister Hugo de Jonge wil eerst nog meer bewijs zien dat het vaccin ook de verspreiding van het coronavirus remt. Wanneer dit zo is, ziet hij een vaccinatiebewijs wel zitten.

Partijen in de Tweede Kamer pleiten al langer voor het invoeren van een vaccinatiebewijs. Zij vinden dat mensen die gevaccineerd zijn niet in quarantaineplicht hoeven, dat staat te lezen in het AD.

Minister De Jonge gaf vandaag aan ook wel een toekomst te zien voor het vaccinatiebewijs als alternatief. Maar eerst moet de wetenschap meer uitsluitsel geven, aldus de minister. Tijdens het Kamerdebat zei De Jonge er het volgende over:

“Het zou fantastisch zijn als we tegen die tijd ook medisch groen licht hebben. Als andere landen een vaccinatiebewijs verplichten, wil je als Nederland mensen wel de mogelijkheid bieden om op vakantie te kunnen. Dus dan moeten we technisch in staat zijn zo’n vaccinatiebewijs te kunnen leveren, anders kunnen mensen niet naar Italië.”