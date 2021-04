Kabinet komt vanavond met onbegrijpelijke versoepelingen: terrassen mogen slechts open van 12 tot 18 uur

Het lijkt er sterk op dat het kabinet toch met versoepelingen aankomt vanavond tijdens de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Ingewijden melden dat het kabinet zal aankondigen dat terrassen weer open mogen. Maar dat zal wel onder verschrikkelijk strenge regels zijn: alleen tussen 12 en 18 uur mag men op een terras zitten.

Ingewijden laten het AD weten dat het kabinet vanavond de versoepelingen gaat aankondigen. Maar de vraag is of je dit wel onder echt ‘versoepelen’ kan scharen. De horecabranche vindt de nieuwe terrasrestricties helemaal niks: hooguit twee personen per tafel, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Daarnaast moeten de terrassen om 18 uur al weer dicht, ver voor het ondergaan van de zon.

De cafés hebben groot gelijk: qua maatregel valt dit te vergelijken met het winkelen op afspraak; de horeca mag haar deuren voor enkele uren openen, maar avondeten zit er niet in voor klanten. De vele restricties zullen veel potentiële klanten afschrikken, zoals het winkelen op afspraak dat nu ook doet.

Het kabinet is niet van plan om de versoepelingen al in te laten gaan op Koningsdag, maar blijft, waarschijnlijk, 28 april aanhouden. Veel Nederlanders zijn vrij op Koningsdag en de nieuwe maatregelen dan al laten ingaan acht het kabinet onverstandig.

De horeca wordt in feite blij gemaakt met een dode mus; de versoepelingen voor de sector zijn nauwelijks versoepelingen te noemen. Ze worden begraven onder een lappendeken aan restricties en er komt flinke tijdsdruk op te staan. Fijn ondernemen zal dat zijn, maar niet heus.

Alleen voor winkeliers is er mogelijk wel goed nieuws: het winkelen op afspraak lijkt in de prullenbak te worden gegooid, maar ze moeten dan wel strenger controleren op het aantal mensen in de winkel. Toch nog een sprankje van verlichting in een verder donkere en duistere tijd waarin het kabinet maar niet lijkt te begrijpen dat je de horeca niet eeuwig het vel over de oren kan blijven trekken.