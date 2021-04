Kijk! Pepijn van Houwelingen (FVD) verzet zich tegen dystopisch systeem van vaccinatiepaspoorten: ‘Het is een gedrocht!’

Pepijn van Houwelingen mag zich sinds kort Tweede Kamerlid noemen. En dat heeft de rest van de Kamer nu ook ervaren. Want tijdens de commissievergadering over coronamaatregelen maakte hij even héél duidelijk wat FVD van het systeem van vaccinatiepaspoorten komt. “Het is een gedrocht,” aldus Van Houwelingen. En daar is geen woord te veel mee gezegd.

“Allereerst zijn we enorm geschrokken van de non-paper die is geschreven samen met Spanje waarin op bepaalde terreinen wellicht ons vetorecht wordt opgegeven,” aldus Van Houwelingen nog even over een ander onderwerp waar hij vorige week ook al vragen over stelde. “Zoals de minister ongetwijfeld weet is onze beweging tien jaar geleden uit een burgerinitiatief, tegen precies deze vorm van sluipende bevoegdheidsoverdracht. Ja, dat dat zo maar wordt voorgesteld terwijl de soevereiniteit natuurlijk niet bij de minister ligt, ook zelfs niet bij de Kamer, bij de bevolking, zonder referendum, is wat ons betreft echt ongehoord.”

“En dat zeg ik omdat, nu ga ik over [op] het tweede onderwerp, de Digital Green Pass iets is waar we ons enorm zorgen over maken,” ging Van Houwelingen terecht verder. “In onze optiek is dat een gedrocht dat op ons afkomt, een enorm controlesysteem wordt opgetuigd, wij zijn er faliekant tegen. We hebben naar aanleiding van de kabinetsappreciatie daar ook vragen over gesteld in het schriftelijk overleg. Daar is in onze ogen geen, dat is dus minister Hugo de Jonge, dat bent u niet, maar daar is geen antwoord op gekomen. Hij had net zo goed de nummer van het telefoonboek kunnen opschrijven. Dus, ik hoop echt dat mijn vragen van vorige week, dat die serieus behandeld worden.”

Natuurlijk helpen we het Van Houwelingen hopen, maar ik vrees het ergste. Want dit kabinet heeft lak aan alles en iedereen, zelfs aan parlementariërs van de coalitiepartijen. Zie Omtzigt, Pieter.

Afijn, Van Houwelingen ging verder. “Als het om de Digital Green Pass gaat, de vraag aan onze minister is: Waarom heeft het kabinet gekozen, want u zet in op een Digital Green Pass, waarom is niet gekozen voor geleidelijk aan wederzijds uitfaseren van de belemmeringen die er nu zijn? Is er ergens een proportionaliteitstoets gedaan om te kijken: is dit nog wel redelijk, wat hier gebeurt?”

Goede vraag, maar het antwoord daarop is natuurlijk: neen, dat is niet gedaan. Want dat vaccinatiepaspoort moet en zal er komen. Dat is internationaal al lang besproken. De Nederlandse regering gaat daar écht niet tegen in.

Daarnaast, zegt Van Houwelingen, heeft FVD nog een ander punt. Ze willen namelijk dat er een “horizonbepaling” komt. Dit houdt in dat er een limiet wordt gesteld aan het gebruik van zo’n coronapaspoort. “Dat het na een half jaar automatisch vervalt, zo’n Digital Green Pass,” aldus de FVD’er.

En dan, tenslotte, FVD maakt zich bij monde van Van Houwelingen ernstig zorgen over dwang en drang van de vaccinatie. “Er mag natuurlijk nooit sprake zijn van directe of indirecte dwang.” De minister belijdt hetzelfde standpunt te hebben. Maar, vraagt Van Houwelingen, kan de minister dan even definiëren wat het kabinet precies bedoelt met “dwang en drang?” Dus wanneer is er volgens de regering sprake van deze twee zaken? Een normaal mens vindt dat er toch echt sprake van is als je straks niet meer kunt reizen zonder vaccinatiepaspoort, of dat je als niet gevaccineerde een week in quarantaine moet als je een weekendje weg bent geweest, maar als gevaccineerde niet. Dan word je niet letterlijk gedwongen, maar er is natuurlijk wel degelijk sprake van drang. Met een ‘r.’

Heel goed dat hij en zijn partij er boven op zitten – al was het maar om de minister te laten zien dat we niet zo achterlijk zijn dat we niet door hebben welk kwalijk spel zij spelen!