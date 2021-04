Kijk! Wybren van Haga schittert voor Bosma: ‘Kamervoorzitter is geen erebaantje… wij willen iemand uit oppositie!’

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe Kamervoorzitter – wie dat ook moge worden – legde FVD’er Wybren van Haga uit wat zijn partij wil. En die wens is heel duidelijk: er moet een Kamervoorzitter komen die uit de oppositie komt. Alleen op die manier kan er misschien nog iets van dualisme gecreëerd worden. Natuurlijk denken VVD en D66 daar heel anders over, want die gaan voor het voorzitterschap van D66’er Vera Bergkamp.

“De Kamervoorzitter is de bewaker van de orde, de spreekbuis van de Tweede Kamer, en de persoon die in die functie de Kamer haar democratische tanden geeft,” aldus Van Haga vanochtend. “En als het parlementaire debat dreigt weg te zakken in het moeras van de macht zal de Kamervoorzitter door moeten bijten, en moeten laten zien dat de Kamer de baas is, en niet het kabinet. Als macht en tegenmacht in elkaar dreigen te lopen, dan moet de Kamervoorzitter ingrijpen.”

Het is dus geen erebaantje waarop je iemand kan zetten die even weggepromoveerd moet worden, zoals Annemarie Jorritsma (VVD) voorstelde tijdens de inmiddels mislukte informatie die geleid werd door haar en D66’er Kajsa Ollongren.

De afgelopen jaren is de Kamer steevast buitenspel gezet, legde Van Haga ook uit. “De doctrine van ‘geen actieve herinnering aan'” heeft ertoe geleid dat het parlement gewoon genegeerd wordt, en werkelijk bijna niets meer heeft in te brengen. Rutte regeert, de overige ministers knikken ja en de Tweede Kamer mag nog even stempelmachine spelen.

Daarbij haalde Van Haga ook uit naar de vrouw die op dít moment de Kamervoorzitter is, Khadija Arib. De afgelopen vier jaar heeft zij, zei Van Haga, ministers laten wegkomen met het simpelweg weigeren antwoord te geven op vragen van Kamerleden. Dit kan en mag niet gebeuren in de nieuwe periode. Hij wil daarom weten hoe de kandidaten daarover denken, wat zij precies gaan doen, en hoe ze ministers voor de verandering eens willen dwingen antwoord te geven op lastige vragen.

Van Haga en het FVD willen daarom dat de volgende voorzitter sowieso uit de oppositie komt. Dan is het dus nog een keuze tussen Khadija Arib en Martin Bosma. Maar ja, die eerste was de afgelopen jaren voorzitter en heeft er een puinhoop van gemaakt. Kamerleden aan wie ze een hekel heeft laat ze nooit uitspreken, terwijl ministers overal mee wegkomen. En van dualisme heeft deze vrouw, afkomstig uit machtspartij PvdA, nog nooit gehoord.

Dus wat nu? Renske Leijten van de SP interrumpeerde Van Haga en stelde hem natuurlijk de vraag: er komt een nieuwe coalitie, maar we weten nog niet wie daar deel van gaan uitmaken. Wat als de partij van de voorzitter daar opeens toch aan meedoet? Moeten er dan nieuwe verkiezingen komen om de voorzitter te kiezen?

Het antwoord daarop was uiteindelijk bevestigend van Van Haga, maar hij maakte natuurlijk ook duidelijk dat er al een kandidaat is die lid is van een partij die steevast uitgesloten wordt door de andere partijen. Het gaan dus om Martin Bosma. De PVV mag sowieso niet meedoen, dus het is voor FVD nogal makkelijk kiezen in de eerste ronde.

Maar ja, als Bosma in de eerste stemmingsronde de minste stemmen krijgt, dan wordt hij geëlimineerd en gaan alleen Arib en Bergkamp door naar de tweede ronde. En wat dan? Als Bosma niet één van de twee kandidaten is die overblijft is het devies vrijwel zeker: stemmen op de kandidaat wiens partij momenteel geen deel uitmaakt van de coalitie. En dat betekent: op Arib, niet op Bergkamp van D66.

Gelukkig zijn we daar nog niet. Want Van Haga maakte duidelijk dat het voor FVD op dit moment een heel simpele keuze is: Martin Bosma van de PVV verdient de stem van de FVD-parlementariërs. En terecht natuurlijk, want niet alleen kan Bosma dit werk prima aan, hij is ook nog eens écht onafhankelijk.

Dus Martin for president! En ja, dat komt van iemand die verder weinig heeft met de PVV. Maar dit gaat niet om die partij, dit gaat om onze democratie!