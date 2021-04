Lilian Marijnissen (SP) vindt ‘doofpot’ kabinet Rutte “afschuwelijk”: ‘Gaat dus over mensen die kapotgemaakt worden’

SP-politica Lilian Marijnissen vindt het “afschuwelijk om te lezen” dat het kabinet-Rutte drukker bezig was met alles in een ‘doofpot’ te stoppen, dan om de gedupeerde mensen te helpen. Marijnissen vindt het ondenkbaar dat Rutte eerder nog sprak over dat er ‘niets onoorbaars’ is gebeurd. De leden van het kabinet hebben flink wat uit te leggen, aldus de SP-leider.

‘Eventuele precedentwerking kan breder zijn dan alleen voor de Belastingdienst en UWV en dient zoveel mogelijk te worden voorkomen’. Ongelofelijk. Dit gaat dus over mensen die kapot gemaakt worden. Het interesseert ze niet. Veel uit te leggen donderdag. pic.twitter.com/vBmpfIfHkB — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) April 26, 2021

Wat SP-leider Lilian Marijnissen na publicatie van de notulen vooral opvalt is dat men drukker bezig was met alles in de doofpot te stoppen en te houden, en dus de beeldvorming dan zich te bekommeren om de gedupeerde ouders. Of zoals Marijnissen stelt: “Ongelofelijk. Dit gaat dus over mensen die kapot gemaakt worden. Het interesseert ze niet.”

Marijnissen, die zag hoe haar partijgenoot Renske Leijten zich jarenlang hard maakte voor de gedupeerden, is van mening dat het kabinet vele misstappen heeft begaan. De Tweede Kamer is niet geïnformeerd én kritische Kamerleden heeft men geprobeerd de mond te snoeren, observeert de politica. Het meest betreurenswaardige is nog wel, aldus Marijnissen, dat het kabinet drukker bezig was met de beeldvorming over het kabinet zélf, dan de mensen die slachtoffer zijn geworden van dit alles.

Problemen in de doofpot willen houden. De Tweede Kamer niet de informatie geven die nodig is. Kritische kamerleden de mond willen snoeren. Niet bezig voor mensen, maar met beeldvorming. En dan te bedenken dat Mark Rutte dus vindt dat er ‘niets onoorbaars’ is gebeurd. — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) April 26, 2021

Het kabinet gaat proberen uitleg te verstrekken tijdens een Kamerdebat aanstaande donderdag. Marijnissen deelt in ieder geval niet de mening van Mark Rutte dat er ‘niets onoorbaars’ is gebeurd, zo licht ze alvast een tipje van de sluier op wat betreft haar inbreng overmorgen.