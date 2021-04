LOL! Kajsa Ollongren in formatiedocument tegen Baudet: “Judassen [JA21] in de Kamer, hoe ervaar je dat?”

Wat weinig aandacht heeft gekregen tot nu toe, en dat is best logisch want het debat focust zich natuurlijk volkomen op OmtzigtGate, is een notitie over het gesprek tussen de verkenners en Thierry Baudet. D66-verkenner Ollongren vroeg Baudet namelijk hoe hij het ervaart dat er “meer gelijkgestemden/judassen” in de Tweede Kamer zitten.

Jawel, het staat er echt. De verkenner nam volgens de notitie die term “judassen” – heel toepasselijk hoor, daar niet van – in de mond:

Het antwoord van Thierry Baudet daarop: Zij “doen mee om mee te doen, [maar zijn] geen ideologische tegenhanger [van het huidige systeem.” Alleen “wat nuanceren willen ze op klimaat en corona,” voegde hij daar nog aan toe.

Met andere woorden, Baudet was niet onder de indruk van de “gelijkgestemde judassen” in de Tweede Kamer.

Zo. Ollongren is natuurlijk een vreselijk mens, leugenachtig tot op het bot, maar wat Eerdmans en zijn clubje betreft is ze toch wel scherp!

Vraagje: wat vindt Eerdmans hier eigenlijk van, dat verkenners op zo’n manier over hem en zijn partij praten?