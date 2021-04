LOL! Leugenaar Mark Rutte door het stof: “Ik heb het me verkeerd herinnerd!”

Het is een oud staaltje: “Ik heb er geen herinneringen aan.” Dat is de verdediging van Mark Rutte vanmiddag bij het debat over Omtzigtgate. Hij werd dan ook uitgelachen door de andere fractieleiders.

Premier en VVD-leider Mark Rutte beweerde zojuist tijdens zijn inbreng in de eerste termijn dat hij de Tweede Kamer en de Nederlandse burger niet willens en wetens heeft voorgelogen.

“Hoe ziet hij eigenlijk zelf nog dat hij geloofwaardig door kan gaan?” Dat vroeg SP-leider Lilian Marijnissen de premier. “Ik lieg niet!” zei Mark Rutte daarop. Want hij heeft er gewoon geen herinnering aan. De VVD heeft “geen opvatting over wat Pieter Omtzigt wel of niet zal moeten doen na de verkiezingen,” aldus de premier. Maar dat hij met de verkenners heeft gesproken over Omtzigt, dat was hij vergeten. “Dat is de waarheid, mevrouw Marijnissen.”

“Ik heb niet gelogen, het blijkt dat het wel over Omtzigt is gegaan, maar het was naar eer en geweten.” Het was dus een foute herinnering, herhaalde Rutte op bijna hilarische wijze.

“Mijn herinneringen waren niet juist…. Dat hebben we té vaak gezien,” zei Marijnissen daarop volkomen terecht. Want veel ongeloofwaardiger dan dit wordt het niet. “Mevrouw Jorritsma” is óók op zoek gegaan naar een leuke functie voor Omtzigt, zei Marijnissen. Dus het kwam vanuit de VVD en het was duidelijk de bedoeling om van Omtzigt af te komen.

Nee, dat was niet zo, aldus Rutte. Het ging hem er gewoon om dat CDA-leider Wopke Hoekstra had gezegd dat Omtzigt mogelijk minister wilde worden – dat had hij voor de verkiezingen gezegd, dus daar refereerde hij aan.

Hilarisch.

PvdA-leider Lilianne Ploumen geloofde er geen bal van. Het was wat haar betrof totaal geen onduidelijkheid over: ze hadden het over Omtzigt gehad, met het doel hem weg te krijgen uit de Tweede Kamer. En vervolgens loog Rutte dat hij het helemaal niet over de CDA’er had gehad met de verkenners.

“Ik heb niet gelogen,” reageerde Rutte ook tegen Ploumen.

“Het is volstrekt ongeloofwaardig wat de minister-president hier zegt,” zei Ploumen daarop. “Het is echt onbegrijpelijk en ontluisterend dat de minister-president blijft ontkennen dat hij daar een herinnering aan heeft.”

“Het is wel de waarheid,” zei Rutte daarop. Want hij heeft het gewoon echt niet onthouden!

Ook Geert Wilders interrumpeerde de premier daarop. “Ik sta hier niet te liegen,” beweerde hij alweer. Maar daar was werkelijk niemand van onder de indruk.

“De heer Rutte zegt, ‘I’m not a crook.’ We weten wat het betekent als je moet zeggen, ‘ik ben geen leugenaar’,” kwam Jesse Klaver er ook nog overheen.”Waarom heeft u hier eerder niet de waarheid over gesproken?” vroeg Klaver hem. Hilarisch genoeg was het antwoord daarop óók weer dat hij niet gelogen had. Echt niet. Totaal niet!

De VVD heeft, zei Rutte, geen opvattingen over Omtzigt. Hij heeft zelfs “geen motief” om Omtzigt weg te willen, want hij heeft juist altijd heerlijk samengewerkt met de CDA’er.

Hahaha! Ja, sure.

En toen kwam de doodsteek: Klaver deed een samenvatting van al die keren dat Rutte “geen herinnering” zei te hebben aan onderwerpen als hij in de problemen kwam. “Iedere keer dat u in de problemen komt raakt uw herinnering u in de steek,” zei Klaver helemaal terecht.

Conclusie: het wordt écht heel moeilijk voor Rutte om nog premier van Nederland te bljven. Het is nu vooral aan het CDA en D66 om er conclusies aan te verbinden. Maar dat Rutte nu dieper in de problemen zit dan ooit tevoren is volkomen helder.