Machtsdronken Merkel kortwiekt macht deelstaten, en duwt ze lockdowns en draconische maatregelen door de strot

Bondskanselier Angela Merkel ergert zich al een lange tijd aan het feit dat de Duitse deelstaten zélf een corona-aanpak mogen kiezen. De laatste tijd leveren enkele deelstaatpremiers flink wat kritiek op de landelijke adviezen, maar Merkel heeft hen nu buitenspel gezet: een Duitse wet is aangenomen die ervoor zorgt dat ‘Mutti’ Merkel het hele land kan onderwerpen aan strenge lockdowns.

Al voor langere tijd roept en dramt de bondskanselier om een verregaande lockdown in heel Duitsland. Maar tot op heden kon de nationale regering niet veel meer dan doen adviezen verstrekken, want de uiteindelijke macht lag bij de Duitse deelstaten: zij bepalen de uiteindelijke invulling van de landelijke beleidsadviezen. Die macht is dankzij Merkels decreet nu overgeheveld naar het landelijke kabinet, zo laat RTL Nieuws weten.

Voor Pasen wilde Merkel nog de regels in Duitsland flink verscherpen maar werd toen op de vingers getikt door de regionale premiers, die niets in zoveel hardvochtigheid zagen. Het was flink wat gezichtsverlies voor Merkel, maar machtsverslaafd als ze is liet de regeringsleider het er niet bij zitten. Merkel heeft het nu dus voor elkaar gekregen om de deelstaten te onderwerpen aan het nationale coronabeleid.

De grote vraag is hoe de Duitsers zélf zullen reageren op deze ingrijpende verandering. Het besmettingscijfer ligt veel lager in Duitsland dan bijvoorbeeld in ons land, maar toch wil Merkel alles nationaal regelen. Terwijl de premiers van de deelstaten benadrukken dat maatwerk nodig is; zeker niet iedere deelstaat heeft baat bij strenge lockdown, en zeker niet de deelstaten die qua test en prikcapaciteit ook andere opties hebben.

Helaas lijken zij nu redelijk buitenspel te zijn gezet door Merkel. Iedereen zal en moet verpieteren in een lockdown, als zij dat beveelt. En wie weerstand biedt kan lekker het heen en weer krijgen. Ongelooflijk!