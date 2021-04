Machtsdronken Rutte weigert op te stappen als premier: “Ik heb 1,9 miljoen stemmen gekregen!”

Sigrid Kaag liet vannacht weten dat een motie van afkeuring een héél zwaar middel is en dat Mark Rutte echt bij zichzelf te rade moet gaan over zijn toekomst. Nou, dat heeft hij gedaan. Zijn conclusie is dat hij 1,9 miljoen stemmen heeft gekregen, en dat hij voor niemand een stap opzij doet. L’état, c’est moi!

Tegen RTL Nieuws zei Mark Rutte vandaag na de virtuele ministerraad dat de Paasdagen gebruikt moeten worden om lekker even te ontspannen, en dat de formatie daarna weer lekker van start moet gaan. Hij moet nog even kijken of er samengewerkt kan worden met D66, CDA en ChristenUnie maar, zei hij: “Ik denk dat iedereen ook voelt dat uiteindelijk dit land in zo’n ernstige crisis waar we nu in zitten met corona en ook de economische gevolgen, en de gevolgen in de samenleving, dat het ook belangrijk is dat er weer een kabinet komt.”

Hey gefeliciteerd he, @gertjansegers @SigridKaag en @WBHoekstra Jullie hebben @PieterOmtzigt weliswaar voor een handvol zilverlingen verraden, maar zie wat je ervoor terug krijgt! Four more years! Nou, dát is het natuurlijk wel waard. Gefeliciteerd! https://t.co/Tubg6hEy4X — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) April 2, 2021

Ah ja. Even bezinnen, maar daarna weer doorgaan. Zo kennen we Rutte weer. Deze man laat zich werkelijk door niets en niemand tegenhouden. Hij heeft de macht geproefd – elf jaar lang zelfs – en weigert die nog af te staan.

Dat blijkt ook uit zijn antwoord op de vervolgvraag over of hij bereid is af te zien van een nieuwe termijn als premier “om een cultuurverandering mogelijk te maken wat nodig is voor het vertrouwen?”

Het antwoord daarop is… Machiavelliaans, schaamteloos, koppig, arrogant en daardoor echt honderd procent Ruttiaans: “Ik heb 1,9 miljoen kiezers gekregen. De VVD ruim twee miljoen. Het is ook gek twee weken na die verkiezingen om dan te zeggen, ‘ik doe een stap opzij’.” Dus nee, dat gaat niet gebeuren: Rutte blijft als het aan hem ligt voor de aankomende honderd jaar nog de minister-president.

Maar wacht eens even, daar is gezien de omstandigheden helemaal niets geks aan. Want de héle Kamer heeft Rutte gisteren laten weten dat hij niet geloofd wordt. Dat zijn gedrag in de formatie totaal onacceptabel is geweest. Dat zijn ondermijning van de macht van het parlement de rechtsstaat in gevaar brengt. En dat dit zo niet meer kan.

Hij werd ná de verkiezingen gewoon betrapt; betrapt als zijnde de keiharde leugenaar en ongekend schaamteloze machtspoliticus die hij is.

Daardoor zijn de zaken nogal veranderd. Je hebt zelfs Sigrid Kaag die vannacht zei dat haar motie van afkeuring “een heel zwaar middel” was. En dat, als zij in Ruttes schoenen stond, hier consequenties aan zou verbinden.

“Een motie van afkeuring is een heel zwaar middel.”, aldus Kaag. Ondertussen, bij FC Bord voor de Kop: https://t.co/8HTF5IQNmg — Svennus J. Max (@SvensTweet) April 2, 2021

Maar dat maakt Rutte allemaal niets uit. Het gaat hem erom dat hij de macht in handen blijft houden. Daar doet hij werkelijk alles voor, inclusief als een gestoord klein kind met zijn vuist op het spreekgestoelte slaan terwijl hij “ik lieg niet!!!!!!” roept.

Deze man is onderhand lachwekkend an het worden. Ik kan er niet eens boos meer om worden. Mark Rutte is een karikatuur van zichzelf geworden, een karikatuur van een Machiavelliaanse machtspoliticus. Met z’n 1,9 miljoen stemmen. Een laatste, wanhopige troefkaart van een principeloze machtspoliticus die verder zo goed als uitgespeeld is.