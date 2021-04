Mafklapper Arnon Grunberg steunt machtsbeluste Rutte: ‘Omtzigt is detail, hij mag premier niet ten val brengen!’

Volkskrant-columnist Arnon Grunberg lijkt helemaal van de wereld te zijn losgezongen. In demissionair premier Mark Rutte ziet hij een nieuwe Bill Clinton die onterecht hard wordt aangevallen. We moeten Rutte op onze blote knieën bedanken dat we géén Brexit-referendum hebben gehad, of dat Rutte een soort van Trump 2.0 is geworden. Ondertussen heeft Rutte wél het vertrouwen in de democratie en rechtsstaat ernstig aangetast, maar daar horen we Grunberg niet over. Want dat zou slechts een “detail” zijn.

De Volkskrant krijgt het voor elkaar om de meest waardeloze column over de formatiegesprekken te publiceren. ’s Lands ultra-mafklapper Arnon Grunberg mag op hallucinante wijze Rutte met voormalig president Bill Clinton vergelijken en ziet in CDA’er Pieter Omtzigt een nieuwe Monica Lewinsky. Clinton mocht niet worden afgerekend op Lewinsky aldus Grunberg, en zo mag Rutte niet worden afgerekend op Omtzigt. Je gelooft je ogen niet:

“Pieter Omtzigt is Ruttes Monica Lewinsky, waarmee ik niet wil suggereren dat Omtzigt en Rutte een seksuele relatie hebben onderhouden; dat kan, maar daar weten we niets van. Het gaat erom dat een dergelijk detail een in dit geval demissionair premier (of partijleider) niet ten val zou mogen brengen. Overigens heeft Rutte zijn excuses aan Omtzigt aangeboden, iets wat Clinton bij mijn weten tegenover Lewinsky heeft nagelaten.”

Dat Rutte ‘sorry’ heeft gezegd zou deze kwestie dus in een klap laten verdwijnen? Ga toch weg. Dat Grunberg al jaren in een parallelle wereld leeft, dat wisten we al. Maar hij lijkt nu een nieuw dieptepunt te hebben bereikt. Ruttes situatie en handelen vergelijken met Trump of de Brexit raakt kant noch wal.

Sterker nog: Rutte heeft met zowel de toeslagenaffaire als de Omtzigt-kwestie het vertrouwen in de democratie en rechtsstaat ernstig geschaad. Dat afdoen als slechts een “detail” is gewoon te triest voor worden. Rutte wilde een kritisch Kamerlid, dat al half werd weggepest door zijn eigen partijtop, weg promoveren naar het kabinet om hem zo in het gareel te krijgen. Dat heeft echt helemaal niets te maken met een buitenechtelijke affaire in het Witte Huis.

Grunberg heeft dus weer eens een triester dan triest verhaal opgeschreven. Hij probeert Ruttes anti-democratische acties wit te wassen en af te doen als een “detail.” Te treurig voor woorden.