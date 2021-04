Mag je door de nieuwe EU-regelgeving nog vliegen met je drone?

Drones zijn leuk speelgoed. De wereld ziet er vanuit de lucht nu eenmaal een stukje indrukwekkender uit, drones zoals die van Droneland maken het makkelijk om gave luchtbeelden te maken. Natuurlijk werd de vrijheid die je daarbij had al aardig ingeperkt door de Nederlandse regelgeving. Nu heeft de Europese Unie echter bedacht dat er regelgeving voor de hele EU moeten komen. Die gaan na 30 juni 2022 definitief in, en sinds 1 januari van dit jaar zitten we al in de overgangsfase. Maar mag je met die nieuwe EU-regelgeving eigenlijk nog wel vliegen met je huidige drone?

C-label

Het korte antwoord is dat je na 30 juni 2022 in veel gevallen enkel nog met grote beperkingen van je huidige drone gebruik kunt maken. Er komt namelijk een labelsysteem dat drones indeelt in klassen, en die labels moeten door de fabrikant op de drone aangebracht worden. Dat is bij een drone die je al had natuurlijk nog niet het geval. Het gevolg is dat je tot 30 juni 2022 nog met enige vrijheid mag blijven vliegen met je drone, hoewel dat niet boven mensen mag zijn. Daarna verhuist je drone door gebrek aan zo’n C-label naar de A3-klassen, wat inhoudt dat je enkel nog op minstens 150 meter afstand van mensen en bebouwing mag vliegen. In veel gevallen moet je ook een online opleiding volgen en een examen afleggen om dronepiloot te mogen zijn.

De uitzondering

Wel is er een interessante uitzondering op de bovenstaande regels, en dat zijn de drones die minder wegen dan 250 gram. Qua cameradrones zijn dat er niet veel, maar de DJI Mavic Mini en zijn opvolger vallen wil binnen deze categorie. Deze drones mogen ook na 30 juni 2022 zonder C-label boven mensen (maar geen menigtes) blijven vliegen. Ook is er geen opleiding en examen voor nodig om met zo’n lichte drone te mogen blijven vliegen.

Registreren

Wat er sinds 1 januari van dit jaar acuut van kracht is, is dat iedere drone geregistreerd moet worden bij het RDW. Je moet namelijk een registratienummer aanbrengen op je drone. Voor het aanvragen van dat nummer moet je betalen, maar dat is ‘slechts’ 23 euro. Wel moet je dat ieder jaar weer opnieuw doen, dus het blijft je wel geld kosten.

De conclusie is dus dat je sowieso niet met je drone mag vliegen als je hem nog niet geregistreerd hebt. Heb je dat wel gedaan, dan kun je nog tot 30 juni 2022 genieten van je drone, waarna de beperkingen zou dramatisch zijn dat je er nog maar weinig aan hebt, tenzij je een lichte drone hebt.