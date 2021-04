Man van 74 en moeder van 41 krijgen zeldzame zware allergische uitslag na vaccin: “Ondraaglijke pijn!”

Leigh King uit Schotland kreeg het vaccin toegediend van AstraZeneca. Korte tijd later kreeg ze een enorm pijnlijke uitslag over haar hele lichaam. Twee weken later heeft ze nog steeds “ondraaglijke pijn,” waardoor ze niet eens voor haar 13-jarige zoon kan zorgen. Ondertussen is een 74-jarige man in Australië behandeld met een vergelijkbare uitslag, dit keer veroorzaakt door het vaccin van het Leidse Jansen. Het lijkt om een bijzonder zeldzame allergische reactie te gaan.

Mother's arm erupts in agonising red rash after getting AstraZeneca's Covid vaccine https://t.co/NMSOFcZ4P7 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 31, 2021

In Schotland ging het mis met Leigh Kings huid kort nadat zij gevaccineerd werd met AstraZeneca: het enorm veel pijn te doen. “Mijn huid was zo gevoelig en extreem heet,” legt ze uit in de Britse krant Daily Mail. “Zo’n pijn heb ik van mijn leven nog niet gevoeld… om te zeggen dat het de slechtste tijd van mijn leven is, is een understatement van jewelste.”

De uitslag werd zo erg, en de pijn zo ondoenlijk, dat ze niet meer voor haar 13-jarige zoontje kan zorgen, die autistisch is. Natuurlijk is Leigh naar het ziekenhuis gegaan. Drie keer zelfs. Iedere keer weer werd ze weggestuurd door artsen omdat die naar eigen zeggen niets voor haar konden doen.

De Britse instantie die bijwerkingen van medicijnen in de gaten houdt zegt dat deze bijwerking “niet vaak” voorkomt. Het zou gaan in maximaal 1 op de 100 gevallen, dus 1%. Tot nu toe zijn er in heel Groot-Brittannië 3.795 patiënten die op deze manier gereageerd hebben op het vaccin van AstraZeneca.

En, legt Daily Mail uit, deze huiduitslag als allergische reactie “wordt niet gemeld als mogelijke bijwerking van het Pfizer vaccin, maar een paar duizend Britten hebben laten weten óók zo gereageerd te hebben na vaccinatie met dat vaccin.” In het geval van Pfizer gaat het om 2.602 gevallen van huiduitslag/allergie.

Britse dermatologen zeggen dat ze allergische reactie in theorie ook veroorzaakt kan zijn “door iets anders dan het vaccin zelf.” Op de website van de NHS hebben ze het bijvoorbeeld over voedselallergieën en insectenbeten.

Natuurlijk gaat het in deze gevallen om allergische reacties kort na het toedienen van het vaccin. Voor Leigh King is het allemaal verschrikkelijk. Zij zegt dan ook dat ze zich in de steek gelaten voelt door de autoriteiten. Ze liet zich inenten zodat ze er kon zijn voor haar zoon, die autistisch is en behandeld moet worden. Maar nu kan ze juist niets voor hem betekenen. Binnenkort moet hij ergens naartoe, maar zij kan niet met hem mee. Het is een heel zeldzame reactie, maar voor Leigh King daarom natuurlijk niet minder vreselijk.

“De kansen op een serieuze bijwerking blijven erg laag. De enige manier waarop we deze pandemie kunnen verslaan is via het vaccinatieprogramma, en ik roep iedereen op om zich te laten inenten als je opgeroepen wordt,” citeert Daily Mail NHS dermatoloog en Britse Huid Stichting-expert Dr. Adil Sheraz.

En dan is er nog het geval van een 74-jarige man in Amerika. De Australische nieuws website News.com.au bericht daarover. Deze man kreeg op 6 maart het vaccin van Jansen toegediend.

Het begon met een wat ongemakkelijk gevoel in zijn oksel. Maar toen verspreidde de uitslag zich over zijn hele lichaam. Zijn huid werd rood en begon zelfs op te zwellen. “Het gebeurde zo snel,” zegt Richard Terrell. “Mijn huid liet los. Het laat nog steeds los op mijn handen.”

Op het allerergste moment van de uitslag was hij totaal onherkenbaar. Zijn huid was donkerrood, de huid viel er vanaf, en alles was opgezwollen. “Het stak, brandde, en jeukte,” zegt de patiënt als ook geciteerd door de New York Post: “Elke keer dat ik mijn armen of benen boog, bijvoorbeeld de binnenkant van mijn knie, deed het enorm veel pijn waar de huid opgezwollen was.

De arts die hem behandelt zegt dat de uitslag inderdaad veroorzaakt is door een allergische reactie op een medicijn. Ze hebben een biopsie gedaan, daaruit blijkt dat het te maken heeft met zijn genen én het vaccintype. “We hebben andere mogelijkheden uitgesloten zoals een virale infectie en Covid-19 zelf,” aldus Dr. Fnu Nutan. “We hebben gecontroleerd dat zijn nieren en lever goed functioneerden, en uiteindelijk hebben we geconcludeerd dat het vaccin de oorzaak is.

Volgens Dr. Nutan had deze allergische reactie Terrell het leven kunnen kosten. Maar, zegt ook zij, “het risico voor een serieuze bijwerking is heel, heel laag. We zien geen grote problemen. Ik ben groot voorstander van het vaccin.” Ze voegt daar aan toe dat mensen zeldzame ernstige bijwerkingen niet moeten zien als reden om het vaccin niet te nemen en dat ze ergere symptomen heeft gezien van Covid-19 zelf. Richard Terrell is het daar mee eens. Hij is dankbaar dat hij geprikt is. Hij roept mensen dan ook met klem op zich te laten vaccineren tegen corona.

De Amerikaanse RIVM, het CDC, zegt als reactie op dit soort zaken dat bijwerkingen zelden voorkomen en dat de goedgekeurde vaccins echt veilig zijn. “De vaccins zijn gekeurd aan de hand van de strenge veiligheids- en effectiviteitsregels van de Food and Drug Administration,” zegt het CDC.

In het geval van Jansen blijkt uit onderzoeken dat de bijwerkingen mílder zijn dan die van Pfizer en Moderna. “Bijwerkingen die frequent voorkomen – vermoeidheid, koortsige hoofdpijn, pijn op de prikplak, of pijn in een groep spieren – gaan over het algemeen binnen twee dagen over,” aldus Yale Medicine.

Het Journal of the American Medical Association Network meldt daarover: “In studies van het vaccin was er niemand die een allergische reactie kreeg, en bijwerkingen op het vaccin waren vergelijkbaar met bijwerkingen van ándere vaccins, waaronder koorts, waar 9 procent van de patiënten last van kreeg. Het vaccin veroorzaakte geen overmatige serieuze complicaties.” Een klein aantal mensen heeft een allergische reactie die “anaphylaxis” heet, maar dit is extreem zeldzaam, voegt het CDC er nog aan toe.

Nederlandse cijfers bevestigen het beeld dat het AstraZeneca-vaccin slechts in ultiem zeldzame gevallen leidt tot een felrode huid. Van de iets meer dan 75.000 meldingen van bijwerkingen van het vaccin in Nederland, gingen er minder dan 200 over huidklachten. Slechts 24 mensen kregen last van huiduitslag, en 27 meldden roodheid of een rode uitslag. Het Jansen-vaccin wordt hier nog niet toegediend, dus daarover zijn geen Nederlandse cijfers.