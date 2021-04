Mark Rutte filosofeert erop los: “Het leven in de politiek is het verzamelen van krassen”

Kort nadat hij verschillende moties overwon – van wantrouwen en wat dies meer zij – liet premier Mark Rutte weten aan Omroep ON! dat hij niet zo onder de indruk is van alle schandalen. “Het leven in de politiek is het verzamelen van krassen. Iedere dag weer,” was zijn filosofische interpretatie van het gebeuren.

“Er zijn natuurlijk dingen met de kinderopvangtoeslag verschrikkelijk fout gegaan,” zei Rutte, “maar waar het deze week over ging was dat het kabinet verweten werd dat wij heel bewust stukken hadden achtergehouden. Dat is niet zo. Volgens mij hebben we dat goed kunnen beargumenteren.”

De VVD’er was dus buitengewoon tevreden met het resultaat – én met het optreden van hemzelf en de overige kabinetsleden. Met name Geert Wilders denkt daar ongetwijfeld anders over. Maar voor Rutte is het duidelijk: hij en het kabinet hebben dit debat vrij gemakkelijk overleefd. Nu gaat hij weer druk bezig met de formatie.

Wat dat betreft liet Rutte weten dat Hermen Tjeenk Willink vandaag of maandag met een rapport komt. ON!-verslaggever Ernst Lissauer liet weten dat het dan zeer wel mogelijk is dat de andere partijen zeggen dat ze “geen vertrouwen” in Rutte hebben.

Nou, ook daar was de VVD’er niet zo bang voor. Daarbij herhaalde hij heel duidelijk dat hij en de VVD momenteel één en hetzelfde zijn. Rutte ís de VVD. En als de andere partijen niet met Rutte willen regeren, welnu, dan betekent dit dat ze het maar helemaal zonder de VVD moeten doen. “Laten we het stap voor stap doen. In ieder geval geldt dat de VVD bereid is, natuurlijk, om verantwoordelijkheid te nemen. En als dat niet gegeven is, dan zijn we ook bereid om in de oppositie te gaan,” aldus Rutte.

“Ik ben de laatstgekozen lijsttrekker. En zoals wij allemaal zeggen, denk ik allemaal hier, op de inhoud onderhandel je, sluit je compromissen, maar partijen gaan zelf over hun eigen personeelsbeleid.” Pieter Omtzigt zal daar het zijne van denken aangezien dit afkomstig is van de man die tijdens de formatie tegen de informateurs liet weten dat er een “functie elders” gezocht moest worden voor de CDA’er, die dus echt géén lid is van de VVD.

En als er mensen zijn die zich zorgen maken over de gang van zaken in Den Haag, dat hoeft niet. Want, zei Rutte, hij en de rest van het demissionaire kabinet regeren gewoon door. “Er zit nu een demissionair kabinet wat, zolang er geen nieuwe regering is, in staat is om alle noodzakelijke besluiten te nemen.” Daar voegde hij na een korte pauze snel aan toe: “Als het gaat om bijvoorbeeld corona, dat wil de Kamer ook. Als het gaat om de kinderopvangtoeslag. Uiteraard met alle andere onderwerpen met bescheidenheid.”

Voelt u zich dan niet beschadigd? vroeg Lissauer. Daarop schudde Rutte zijn hoofd en zei: “Het leven in de politiek is het verzamelen van krassen. Iedere dag weer.” Dan was deze kras dus te overzien? Voor Rutte was het slechts een kras die toegevoegd is “aan heel veel andere krassen.”

Rutte kijkt dus al weer vooruit naar de nieuwe formatie én laat ook meteen even weten dat hij hoe dan ook druk bezig is als premier met regeren. Combineer dat met zijn filosofische opmerking over het leven in de politiek en het is duidelijk: al die debatten in de Kamer hebben eigenlijk maar heel weinig indruk op hem gemaakt.

De VVD’er sloot het interview af door heel blij te lachen, Lissauer een goede nachtrust te wensen, en hem ook “heel goede dagen!” toe te wensen.