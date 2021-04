Met deze cadeaus breng je een kookfan in culinaire sferen

We kennen allemaal wel een kookfan; iemand die het liefst uren aan het kokkerellen is en de sterren van de hemel kookt. Wanneer deze persoon jarig is, is het niet zo moeilijk te bedenken welk cadeau je hem of haar geeft. Met een culinair cadeau zit je altijd goed. En om het nog makkelijker te maken, geven wij je alvast een aantal tips.

Snijplank

Snijplanken zijn multifunctioneel. Ze zijn niet alleen bruikbaar voor snijwerk, maar ook als stijlvolle borrelplank. Snijplanken zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, waarvan bamboe de meest stevige houtsoort is. Dit zorgt ervoor dat je je minder zorgen hoeft te maken om scheuren of vochtplekken. Omdat bamboe een natuurproduct is, vraagt een bamboe snijplank iets meer liefde dan een kunststof snijplank. Geef daarom als tip aan de ontvanger om de bamboe snijplank nooit in de vaatwasser te doen. Neem in plaats daarvan de tijd om de plank grondig te reinigen met de hand.

Herbruikbare ijsblokjes

Een ander duurzaam relatiegeschenk of cadeau voor een kookfan zijn herbruikbare ijsblokjes. Want terwijl de kok in de keuken bezig is met een culinair hoogstandje, kan een lekkere mojito, bellini of gin en tonic niet ontbreken en daarvoor heb je ijsblokjes nodig. Door herbruikbare ijsblokjes te gebruiken, ben je altijd verzekerd van koude drankjes. Een ander voordeel is ook dat je water bespaart. Na gebruik hoef je de blokjes enkel kort af te spoelen en vervolgens leg je ze weet in de vriezer; klaar een volgend etentje.

Hamburger set

De beste hamburgers zijn huisgemaakt. Maar voordat de kok des huizes aan de slag gaat om de perfecte hamburger te grillen, moet je wel de juiste tools in huis hebben. Tijd om de jarige job of jet een een hamburgerset cadeau te geven. Er zijn verschillende sets verkrijgbaar, waarbij twee items essentieel zijn; een hamburgerpers voor de perfecte vorm en een spatel om de burger om te draaien. Aan de hamburger set kun je zelf ook een gepersonaliseerd cadeautje toevoegen. Wat dacht je van een bieropener, bedrukte hamburger prikkers, een keukenschort of ovenwanten?

Draagbare barbecue

Je geniet nog meer van een barbecue wanneer je ‘m gemakkelijk mee kunt nemen. Kies daarom voor een draagbare barbecue als cadeau die voorzien is van lichtgewicht. Ideaal voor wanneer je spontaan een picknick wil houden in het park of op het strand. Bovendien zijn meeste draagbare barbecues verpakt in kofferstijl en is er een verwijderbare kolentray ingebouwd. Zo kun je de kolen na gebruik weggooien in de dichtstbijzijnde prullenbak. Wil je het barbecue cadeau een persoonlijk tintje geven? Graveer dan persoonlijke boodschap in de koffer.

Drinkfles

Een wijntje drinken tijdens het diner van de jarige Job of Jet is lekker, maar het is ook belangrijk om voldoende water te drinken tussendoor. Dit stimuleer je door een karaf cadeau te geven. Vul de sierfles met water, een takje munt en citroen. Zo heb je een stijlvol en smaakvol drankje voor bij de wijn. Wil je de jarige verrassen met een persoonlijk en hydraterend cadeau? Kies dan voor waterflessen bedrukken met een speciale boodschap. Zo blijft de kok of kokkin zelf ook gehydrateerd tijdens het koken en geef je tegelijkertijd een herinnering van het heerlijke etentje.