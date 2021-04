Met mondkapje zwaaiende minister Koolmees (D66) onder vuur: ‘Ze geloven er zelf dus ook niet in’

Terwijl het kabinet onder vuur ligt in de Tweede Kamer vanwege de toeslagen-notulen, liggen bewindslieden ook in de vuurlinie van twitteraars. Een tweet waarin te zien is dat Wouter Koolmees met zijn mondkapje rondjes draait, terwijl hij op relatieve korte afstand met Sigrid Kaag en Mark Rutte overlegt.

Innouveau, die dagelijks veelbekeken coronastatistieken deelt, kwam met een GIF’je, en schreef erbij: “Koolmees verbeeldt het Nederlandse Coronabeleid.” De tweet werd honderden keren geretweet en vond veel bijval. Telegraaf-journalist Pim Sedee laat een honende reactie horen: “Oh! Dus je moet je mondkapje na een slok koffie als een slingerende lasso gebruiken!”

RTL-Z-redacteur Timon van Helden schreef: “Ze geloven er zelf dus ook niet in… dat is nu wel duidelijk!” En voegde toe: “De leugen regeert.” Programmeur Jaco schoot te hulp door de ministers door te verwijzen naar een pagina van de Rijksoverheid waarop staat beschreven hoe je mondkapjes draagt.

Ook wiskundige Roel Griffioen vond de actie van Koolmees niet kunnen: “Dit is eigenlijk stukken erger dan de ‘handdruk’ van Rutte en Van Dissel. Dat was nog onwennigheid. We hebben nu al 5 maanden mondmaskerplicht! En dan dit!”