Mkb-baas maakt gehakt van idioot sneltest-heropeningsplan horeca en winkels: ‘Ook zonder kan het hartstikke veilig!’

Vanaf het eind van deze maand gaat men beginnen met steeds meer testevenementen. Dierentuinen, pretparken en in sommige steden zelfs cafés die hun deuren mogen openen voor mensen met een negatieve sneltest. Maar volgens Jacco Vonhof, de voorzitter van MKB-Nederland, kan het ook anders: zonder testen en met duidelijke protocollen.



Sommige ondernemers hebben het geluk dat ze mogen meedoen aan de zogeheten testevenementen. De rest van ondernemend Nederland moet wachten op een groen seintje vanuit de overheid om weer de deuren te openen zoals vanouds. Mkb-baas Jacco Vonhof is van mening dat het hele circus rondom sneltesten volstrekt overbodig is: ook zonder kan men prima weer deelnemen aan de maatschappij.

De doorsnee ondernemer is dus absoluut niet gebaat bij de hele sneltestheisa, meent Vonhof:

“Tussen de eerste en tweede lockdown hebben horeca en detailhandel bewezen dat ze met goede protocollen ook open kunnen zonder al dat getest. Die ondernemer zit gewoon te wachten tot hij weer wat kan.”

En daar maakt hij een sterk punt. Afgelopen zomer was de horecasector namelijk onderworpen aan enkele strenge maatregelen en dat werkte prima. Waarom zou dat nu niet mogelijk zijn? We zien dat mensen, zeker met zonovergoten dagen, massaal naar buiten gaan. De parken in grote steden stromen over, en men lijkt totaal geen rekening meer te houden met bepaalde afstandsregels.

Als men de horeca weer wat ruimte gunt kan men veel beter aan spreiding doen:

“Mensen laten los en gaan dingen doen op een manier die we liever niet willen. Dus doe het nou onder condities. Geef nou ruimte. Dat kun je in plannen en routekaarten blijven opschrijven, maar als er niets verandert in de straat en op het plein, dan helpt het niets. We staan op het kantelpunt. De burgemeesters van de grote steden geven het al aan. Laat ze op een gestructureerde manier eerst die terrassen nou open doen.”

Dus allemaal leuk en aardig die testevenementen, maar in feite is het niet meer dan een afleidingsmanoeuvre. De kleine ondernemer heeft er helemaal niks aan. Praktisch heel Nederland roept op tot het openen van de terrassen, maar eigenwijs Den Haag blijft zijn eigen, ondernemersslopende koers varen. Volstrekt onverantwoord, al dat onnodige leed dat wordt aangericht bij de horeca en de detailhandel. Kortom: heb dus de moed om de hele sneltesthappening af te zeggen, en gun ondernemers het verdienen van hun eigen boterham. Zonder die mallotige poespas!