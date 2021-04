Na Pieter Omtzigt weer CDA-Kamerlid uit de roulatie: Harry van der Molen neemt vier maanden ‘rust die nu nodig is’

De CDA-fractie in de Tweede Kamer moet opnieuw tijdelijk afscheid nemen van een lid. Harry van der Molen zit al sinds maart overwerkt thuis, zo meldde hij een maand geleden.

Vanmiddag kondigt Van der Molen ook aan dat hij zijn Kamerlidmaatschap voor de duur van vier maanden neerlegt. “Voor mijn herstel is meer tijd nodig. Daarom neem ik de komende periode de rust die nu nodig is,” kondigt hij aan op Twitter. In de plaats van Van der Molen zal Joba van den Berg tijdens het herstel van de Friese christendemocraat die onder anderen coronazorg in zijn portefeuille heeft. Van den Berg was ook tot afgelopen verkiezingen al Kamerlid, maar verloor haar positie omdat het CDA een aantal zetels moest inleveren.

Van der Molen is al de tweede CDA’er die wegens een te hoge werkdruk tijdelijk zijn taken moet neerleggen. Eerder meldde ook al Pieter Omtzigt zich ziek, die tijdens afgelopen Kamerverkiezingen nog honderdduizenden voorkeursstemmen kreeg.