Nederlanders massaal op de bon geslingerd voor corona-overtredingen: ‘Afgelopen week bijna 6.300 boetes’

In een week tijd zijn er maar liefst 6.000 mensen op de bon geslingerd vanwege het overtreden van de avondklok. Waanzin zou je denken? Nee hoor, dit is het Nederland waar we anno 2021 in leven. Het aantal boetes voor overtreders loopt dan ook alleen maar op. In een week tijd werden er 733 meer boetes uitgeschreven dan in de week daarvoor.

Het regent coronaboetes in Nederland, voornamelijk door de avondklok. Soms bleek de politie nog coulant door 105 mensen slechts een waarschuwing te geven, maar veel vaker gingen de dienstdoeners over op een boete: meer dan 6.000 (6.287 om precies te zijn) werden er uitgedeeld. De politie lijkt er haast trots op om er ook even bij te vermelden dat er “maar liefst” 39 illegale feesten zijn beëindigd.

Nu.nl omschrijft het als volgt:

“Met het aantal bekeuringen van vorige week ligt het aantal coronaboetes dat de politie in een jaar tijd uitschreef nu rond de 120.000. Bijna twee derde van deze bekeuringen werd uitgeschreven voor het negeren van de avondklok, zo bleek vorige week uit jaarcijfers.”

De boete voor het “negeren van de avondklok” is niet mals: 95 euro plus administratiekosten. Sinds 31 maart is de avondklok tussen 22.00 en 4.30 uur van kracht. Wie gedurende deze tijd ongeoorloofd op straat is, loopt een hoog risico op een bekeuring.

Wat er gebeurt met de opbrengst van de boetes, is niet bekend. Het zou een overweging kunnen zijn dat de overheid de aanzienlijke inkomsten van deze boetes zal gebruiken om bijvoorbeeld de horeca te compenseren. Veel hoop hoeven we daar echter niet op te vestigen.