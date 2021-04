Nederlandse horeca witheet van woede over sneltest-plan kabinet: ‘Onbegrijpelijk en totaal onbespreekbaar!’

Het is dan eindelijk zover. Horecaondemers maken zich eindelijk hard voor zichzelf én hun klanten. Want, zeggen eigenaars van restaurants en café’s, dat belachelijke plan van het kabinet om geld te vragen voor toegangstesten om gewoon ergens een hapje en een drankje te doen is volkomen bezopen. “Onbegrijpelijk” en “totaal onbespreekbaar” klinkt het volkomen terecht uit de mond van de “pislinke” ondernemers.

Je zou maar horecaondernemer zijn. Wat een ellende is dat tegenwoordig, zeg. Vele maandenlang moet je je tent gesloten houden. Elke keer lijkt het erop dat het kabinet je toch wat ademruimte wil gaan geven, bijvoorbeeld door terrassen te openen, maar nee. Steeds weer blijkt dat een wassen neus te zijn. Je kunt niets, je mag niets. Nou ja, geld verliezen. Dát mag je wel. Financieel ten onder gaan. Alles verliezen dat je misschien in tientallen jaren hebt opgebouwd. Maar iets constructiefs doen met je bedrijf – voor je gezin zorgen, in je eigen onderhoud voorzien – nee, dat mag niet.

Het zal een verschrikking zijn.

En dan wordt het nu nóg erger. Want het kabinet werkt aan een onzalig plan om de samenleving wat meer “open” te “gooien,” maar dat plan is totaal gebaseerd op a) vaccinaties en b) massatesten. 75% van de test wordt met belastinggeld betaald – dus door de belastingbetaler, maar op indirecte wijze – en de andere 25% is een eigen bijdrage. Feitelijk betaalt de burger dus het hele bedrag, maar dat mogen we geloof ik niet hardop zeggen.

Hoe dan ook, die 25% eigen bijdrage komt vrijwel zeker neer op 7,50 euro. Per persoon. Voor een uitslag die 40 uur geldig is. Als je dan met je gezin van vijf wil gaan snacken door even ergens te zitten ben je dus al 37,50 euro kwijt aan de testen zelf. Dan heb je nog geen hap gegeten en geen slok gedronken.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat horecaondernemers tegen De Telegraaf laten weten dat ze helemaal klaar zijn met de wanstaltige plannen van het faalkabinet. “Veel mensen hebben nu al geen trek om zich te laten testen. En dan gooit het kabinet nog een drempel op door geld te vragen,” zegt horecaondernemer Rober Willemsen bijvoorbeeld. Want er zijn zélfs beperkingen bij een negatieve testuitslag. “Gooi dan tenminste de hele boel open,” moppert hij volkomen terecht.

Koninklijke Horeca Nederland-directeur Dirk Beljaarts is ook geschrokken door het onzalige plan van Hugo ‘clownschoenen’ de Jong en Mark ‘geen actieve herinnering’ Rutte. “Dit komt voor ons compleet uit de lucht vallen,” zegt hij. “Waarom zou je dit als overheid willen doen? Het werkt alleen maar drempelverhogend! En dat voor een branche die straks hopelijk weer wat kan opkrabbelen.”

Ja, waarom inderdaad, he? Als het je bedoeling is dat de horeca deze crisis overleeft en hier uiteindelijk sterk uit terugkomt, dan is dit een héél vreemd beleid. Zo vreemd, zelfs, dat zelfs de incompetente chronische leugenaars van dit kabinet dat moeten en zullen begrijpen.

Dus ja, daar is je antwoord eigenlijk al he, meneer Beljaarts? Het interesseert ze werkelijk niets wat er met jullie gebeurt. Een andere conclusie kan ik niet trekken uit dit wanstaltige plan.