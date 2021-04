“Objectieve” Volkskrant steunt totaalfaal Hugo de Jonge: ‘Doet wat iedereen wil, laat zich niet ontmoedigen!’

Er is vandaag terecht ontzettend veel kritiek op het wanbeleid van zorgminister Hugo de Jonge. Bij Nieuwsuur gisteravond een duidelijke expositie over het vaccinatiewanbeleid van de faalhaas, en GeenStijl eist dat hij opstapt. Maar gelukkig voor De Jonge heeft hij één trouwe bondgenoot: de Volkskrant. Want, vindt die krant, hij doet wat iedereen wil, en hij doet écht zijn best!

Hugo de Jonge? Volgens verreweg de meeste Nederlanders zo’n beetje hét symbool van wat misgaat in de Nederlandse aanpak van het coronavirus. Maar niet volgens de Volkskrant, hoor. Oh nee, hoor. Daar hebben ze nog het volste vertrouwen in de stuntelaar op clownschoenen. Want hij werkt zo dapper door!

Ronduit bizar, gezien hoe groot zijn geblunder is. Je hoeft alleen maar je tv aan te zetten, om door te hebben dat De Jonge een volstrekte non-valeur is.

Bij Nieuwsuur gisteravond legde journalist Siebe Sietsma uit dat er héél wat is misgegaan en nog steeds misgaat bij het vaccinatieproject. Eigenlijk lijkt het nergens op. Zogenaamd konden voorraden van bijna 1.000 vaccins in een doos niet in kleine doosjes gestopt worden, maar daarna kon het opeens wel. Huisartsen krijgen een vaccin terwijl kwetsbaren die niet krijgen. Dat het Pfizer-vaccin moet gebruikt worden voor ouderen begrijpt iedereen, want daar is het heel effectief voor, maar het kabinet wacht liever en wacht af en wacht af. Pas als de Gezondheidsraad eind december met een dringend advies komt wordt er iets mee gedaan. Maar dan nog, het hele project was en ís een puinhoop, aldus Nieuwsuur:

Werkelijk álles ging fout. Fouter dan dit kon het eigenlijk niet gaan. Van logistiek tot het gebruik van Moderna-vaccins voor huisartsen, om daar vervolgens over te liegen, maar uiteindelijk toch maar weer iets van eerlijk te zijn en een soort van sorry te zeggen.

Zoals GeenStijl het verwoordt: “Bij iedere instelling, bij iedere instantie en bij ieder bedrijf hadden er al honderd koppen over de vloer gerold en bij ons zit-ie vast als kauwgom onder de schoen, die prutser met z’n witte piano, die meer dan een jaar de tijd heeft gehad het te proberen, om IETS te proberen, maar hij is simpelweg niet capabel genoeg.”

Het moge duidelijk zijn: aangezien vaccinatie dé weg uit deze puinhoop is, is Hugo de Jonge de minst goede minister die we konden hebben. Deze faalhaas moet wég. En snel een beetje.

Dat vind ieder weldenkend mens, tenminste. Maar bij de Volkskrant lopen er een stel idioten rond die eigenlijk vinden dat het allemaal heel sneu is voor De Jonge! “Je zou bijna medelijden krijgen met De Jonge: doet hij waar iedereen op aandringt, is het weer niet goed,” schrijft die zogenaamd journalistieke krant. “Maar hij laat zich er vooralsnog niet door ontmoedigen.”

Hij laat zich er niet door ontmoedigen? De hele samenleving is ontmoedigd, en dat komt voor een groot deel door het enorme geklungel van deze halvezool.

Hugo, als Rutte en de Kamer je niet de laan uitsturen moet je het zelf maar doen: stap op! Nederland is klaar met jouw geklungel! Hup, wegwezen!