Oekraïne wordt opdringerig: ‘Maak ons lid van NAVO of we schaffen kernwapens aan!’

De Oekraïense ambassadeur in Berlijn, Andri Melnyk, wil wel héél graag dat zijn land lid wordt van de NAVO. Nu het Russische leger aan de grens staat begint de tijd voor het land te dringen. “Hoe kunnen we anders onze verdediging garanderen?“, vraagt Melnyk zich af. Dat meldt De Telegraaf.

Voor de Russen werd de boel op scherp gezet toen de EU aan kwam draven met het associatieverdrag met Oekraïne. Wat hen betreft werd de status quo met het Westen toen opgeheven, voornamelijk omdat de kans bestond dat Rusland op die manier geen toegang meer zou hebben tot de Zwarte- en de Middellandse Zee. Hun enige marinebasis staat namelijk op de Krim, wat toen nog onderdeel was van Oekraïne.

Niet zo gek dus dat de Russen direct ingrepen toen er onrust in Oekraïne ontstond vanwege het getouwtrek tussen pro-EU en pro-Russische facties. Vanuit militair-strategisch perspectief gezien stelden ze de Krim veilig. De EU en de VS spraken echter van “annexatie”.

Inmiddels is de oorlog in Oekraïne nog steeds niet beslecht en loopt de spanning eigenlijk alleen maar verder op. Met als kers op de taart nu een diplomaat die openlijk spreekt over de eventuele aanschaf van kernwapens. Dat werkt natuurlijk alles behalve de-escalerend.

De EU en de NAVO kunnen nu niet zomaar Oekraïne ineens toe gaan laten tot hun organisaties, want dat gaat Rusland echt niet accepteren. Maar niets doen geeft voor Rusland óók een verkeerd signaal, want die beschouwen het waarschijnlijk als een slinkse manier van de NAVO (en de EU) om toch kernwapens te kunnen richten op Moskou. Er zal nog heel wat moeten gebeuren om deze situatie weer recht te trekken, als het al niet te laat is.