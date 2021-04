OMT zwaar verdeeld over heropening terrassen. Lid Károly Illy: ‘Eerst scholen helemaal open, dan pas terrassen’

Kinderarts en OMT-lid Károly Illy laat zien hoe verdeeld het OMT kan zijn én hoe er puur vanuit slechts één invalshoek wordt geredeneerd. Illy gedraagt lobbyt op de radio bij het kabinet om de ‘routekaart’ aan te passen. Hij wil eerst volledige heropening van de basisscholen en middelbare scholen, en daarna pas de terrassen.

Nu het kabinet heeft laten uitlekken dat morgen zal worden aangekondigd dat de terrassen dan eindelijk open gaan, blijkt dat het OMT op z’n minst met gemengde gevoelens naar de versoepelingen kijkt. Károly Illy, in het dagelijkse leven kinderarts, vindt het niet te verteren dat er niet eerst wordt gezorgd dat scholen terug naar normaal gaan, zo vertelde hij bij NPO Radio 1-programma 1 op 1.

De sociale en psychische schade onder kinderen en jongvolwassenen is een serieus probleem en moet ook echt niet gebagatelliseerd worden, vindt hij. Maar door het kabinet op te roepen om ‘zijn’ doelgroep voor te trekken, gedraagt hij zich niet als iemand die de wetenschap vooropstelt en op basis daarvan beleidsadviezen doet.

We weten inmiddels namelijk dat kinderen wel degelijk besmettelijk kunnen zijn en dat dit effect voornamelijk plaatsvindt in slecht geventileerde ruimtes. De lockdownmaatregelen in stand houden en als eerst de scholen heropenen, zou dus in principe betekenen dat het aantal besmettingen binnen de kortste keren fors stijgt. Precies om die reden is het heropenen van de in de buitenlucht gelegen terrassen juist een veilige keuze voor het kabinet.

Dat de wetenschap bij Illy niet vooropstaat laat hij ook wel blijken door zijn uitspraken over de fieldlab-evenementen. Hij zegt: “Mijn informatie hierover is dat die fieldlabs heel zorgvuldig en gecontroleerd worden georganiseerd. En het onderzoek naar deze evenementen is heel goed wetenschappelijk verantwoord.” Zijn informatiebron lijkt uit alleen een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid te bestaan, want uit de informatie van de organisatie zelf blijkt al wel dat het helemaal niet “heel goed wetenschappelijk verantwoord” is:

#Fieldlab evenementen: onderzoek waarvan de uitkomst van te voren al vast staat (‘zullen wij aantonen’…). Uit de adviesaanvraag, wat kennelijk als onderzoeksvoorstel dient.

Als je dit zo opschrijft in een normaal voorstel voor wetenschappelijk onderzoek krijg je geen cent pic.twitter.com/uYvbSPRj9y — Ko van Huissteden🌏 (@kovanhuissteden) April 16, 2021

Károly Illy zal dus nog wel even wat radio-interviews moeten blijven geven om alle verwarring bij hemzelf en het OMT weg te nemen. Overigens heeft het er alle schijn van dat zijn commentaar aan dovemansoren gericht is: dat de terrassen morgen weer open gaan en scholen geen coronarestricties laten varen, lijkt al een voldongen feit.