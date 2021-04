ON! legt de vinger op de zere plek: “Jongeren durven niet meer tegen de stroom in te zwemmen. Zijn bang om gecanceld te worden”

Jongeren zijn onderhand doodongelukkig door alle belachelijke coronamaatregelen. Maar toch staan ze niet massaal op het Malieveld te demonstreren. Elke andere generatie was al lang in verzet gekomen. Maar de huidige generatie sneeuwvlokjes niet. Waarom niet? Bij ON! & Vrienden leggen de presentatoren én Henk Krol de vinger op de zere plek: ze durven gewoon niet meer tegen de stroming in te zwemmen. Ze zijn veel te bang om “gecanceld” te worden of, nog erger, weg te worden gezet als “wappie.” En dus laten ze het allemaal gebeuren.

Bij ON! & Vrienden zowaar aandacht voor het lot van jongeren. In grote getallen worden zij depressief en maken zij zich steeds ernstiger zorgen over alle aspecten van hun leven, waaronder het financiële aspect. Want ja, hun banen zijn natuurlijk verdwenen door de belachelijke lockdown, waardoor ze nu geen cent meer te makken hebben. Daar komt nog eens bij dat ze niet meer lekker naar het winkelcentrum kunnen of het café. Ze verloederen en vereenzamen. Ze zijn gewoon doodongelukkig.

Corona-leed bij jongeren is een groot en onderschat probleem. ON! & Vrienden met gastpresentator @HenkKrol.

Zie aflevering #5:https://t.co/1D9VIltLiR pic.twitter.com/1SkbLFGQUp — Ongehoord Nederland (@OmroepON) April 9, 2021

Zoals gastpresentator Henk Krol uitlegt bij het programma van de gloednieuwe omroep met genoeg leden om het publieke bestel in te gaan, is de gemoedstoestand onder studenten abominabel. In een onderzoek uit januari bleek al dat 1 op de 3 studenten een zware onvoldoende gaf aan zijn leven toen. Een evengrote groep had toen al serieuze financiële zorgen.

In de tussentijd zijn die zorgen en dat ongelukkige gevoel natuurlijk alleen maar groter geworden. Want de idiote lockdown van het nachtmerriekabinet Rutte III (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) blijft maar voortduren.

56% van de jongeren vond het vreselijk om vrienden niet te zien. 51% gaf aan dat de opleiding ernstig belemmerd werd door online onderwijs. 47% had een “onrustig gevoel.” 42% verveelde zich kapot. 33% was kapoteenzaam. 30% (1 op de 3 ongeveer!) had “angst voor de toekomst,” terwijl nou juist studenten en jongeren die toekomst onbevangen en vol goede moed moeten kunnen ingaan.

Het zijn verschrikkelijke cijfers. Maar toch staan jongeren niet op in verzet. Hoe komt dat? Voor ON! weet Reinette Klever het antwoord wel. “Jongeren durven volgens mij niet meer goed tegen de stroom in te zwemmen,” aldus Klever terecht. “Ze zijn bang dat ze later geen baan kunnen vinden of dat ze gecanceld worden. En je ziet ook dat 99% van de studenten zich keurig houdt aan alle regels en de ophokplicht als er een coronabesmetting is, terwijl dit gemiddeld voor Nederland op 72% ligt. Dat komt doordat alles online is en onuitwisbaar blijft.”

“Iedereen die zich op zo’n coronamanifestatie vertoont is per direct een wappie, en er mag geen discussie over plaatsvinden. Ik denk dat de studenten daarom bang zijn om voor zichzelf op te komen.”

Ja, ze zijn bang, bang, bang. En laten zich daardoor leiden. Niet zo gek, want deze nieuwe generatie is er bewust in getraind om zo volgzaam mogelijk te zijn. Zelfs als ze zogenaamd rebelleren doen ze precies wat de boven-ons-gestelden van de progressieve globalistische elite wil. Zie hun cancelcultuur, die steeds weer gesponsord wordt rijke miljardairs die de samenleving fundamenteel willen veranderen.

Vroeger waren jongeren rebels. Mensen met gezinnen minder, omdat die iets te verliezen hadden. Maar jongeren? Die stonden aan het begin van hun avontuur, hadden nog geen hypotheek, geen kinderen, en dus lieten ze het heel duidelijk merken als ze iets onacceptabel vonden. Zie al die jongerendemonstraties in de jaren 80 bijvoorbeeld tegen kernwapens, om maar iets te noemen.

Maar nu zitten ze keurig binnen. Bang dat hun gedrag wordt afgekeurd (dat is in hun ogen het ergste wat een mens kan overkomen, vandaar natuurlijk die hele cancelcultuur). En zo accepteren ze alles, terwijl ze binnenshuis verpieteren en geen enkel plezier meer in het leven hebben.

Triest. Want als deze jongeren niet voor zichzelf opkomen, doet – helaas – niemand het.