Ondernemers luiden de noodklok: ‘Als coronasteun voor ons ophoudt, wordt het een ramp’

Brancheorganisatie INretail waarschuwt voor de rampzalige gevolgen die zich volgens hen zullen voltrekken als de coronasteun aan ondernemers ophoudt. ‘Winkels dreigen massaal te verdwijnen, tienduizenden banen gaan verloren, de leegstand loopt fors op en de leefbaarheid in dorpen en steden komt in gevaar.’

Volgens voorzitter Jan Meerman heeft corona “de kwetsbaarheid van onze binnensteden aan het licht gebracht.” Winkeliers werden voor de pandemie al geconfronteerd met steeds meer leegstand en online winkelen, wat er volgens INretail voor heeft gezorgd dat het verdienvermogen onder druk is komen te staan. Tel daar bij op dat de onderlinge concurrentie tussen gemeenten onderling (wie heeft het mooiste winkelcentrum?), en ondernemers tegenover elkaar (wie weet het mooiste winkelpand te bemachtigen?), het de hele sector er niet makkelijker op heeft gemaakt.

Meerman pleit daarom voor een herstelfonds van “rond de 2,5 miljard euro,” waarmee hij vijf miljoen vierkante meter winkelvloer wil laten ombouwen tot woonruimte (circa 50.000 woningen). Het aantal winkelmeters dat overblijft moet een “gezond winkelbestand” worden en blijven. Een opmerkelijk voorstel waaruit blijkt dat de situatie volgens Meerman nooit meer hetzelfde zal worden.

De INretail-voorzitter licht zijn redenering toe in De Telegraaf: “Ondernemers hebben nu niet de middelen om investeringen te doen, de portemonnee is leeg. We moeten nu vol inzetten op een gezond winkelbestand, met vooral een combinatie tussen online en offline.”

De nood is echt aan de man, en alleen creatieve oplossingen kunnen ondernemers nog voor de afgrond behoeden, denkt Meerman: “Dichterbij produceren, sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen met collecties. Daar geloven wij in. Maar dan moeten er nu keuzes gemaakt worden. De oude situatie in de winkelstraat komt niet meer terug.”

Ondanks deze waarschuwing pleit OMT-lid en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers, nog steeds voor het dichthouden van de winkels en terrassen. “Ik zou niet versoepelen, zo met de finish in zicht, ik zou het niet doen”, zo verkondigde hij maandagavond aan tafel van de talkshow Beau.