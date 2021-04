Ongelikte VVD-beer Henk Kamp plaatst zeer ongepaste uithaal: ‘Wat meer respect voor VVD mag best!’

Oud-minister en informateur Henk Kamp (68, VVD) komt op voor zijn partijleider. Hij vindt het volstrekt normaal dat Rutte heeft geprobeerd om CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een “functie elders” aan te bieden. En we mogen wat hem betreft wel wat meer respect hebben voor zijn partij en de VVD-kiezers. Nederigheid is niet het sterkste punt van de VVD, hè?

Oud-minister en -verkenner Henk Kamp laat op deze larmoyante dag ook van zich horen, en doet een ‘leuke’ poging om Rutte in bescherming te nemen. We moeten het feit dat de premier hem uit de Kamer wilde plukken niet zien als kalt stellen, maar als een kans voor Omtzigt om te laten zien dat hij het beter kan, spint de aan Rutte verknochte oud-bewindsman in het AD:

“(…) Pieter Omtzigt levert al zeventien jaar stevige kritiek. Als je als Kamerlid steeds grote woorden gebruikt, kan ik me voorstellen dat je het dan ook zelf een keer laat zien. Bewijs maar eens dat je het zelf wel kunt en probeer er wat van te maken. Of hij dat wil, is uiteraard aan Pieter Omtzigt zelf.”

De oud-minister, die zelf een puinhoop heeft gemaakt van de gaswinning in Groningen, vindt dat Mark Rutte en zijn VVD, die aantoonbaar actief de toeslagenaffaire meermaals hebben lopen tegenwerken, “meer krediet verdienen.” Wat Kamp betreft werd Mark Rutte gisteren door de Kamer op te grove toon benaderd. Een bijna hallucinante tekst, nu we hebben kunnen zien dat de demissionair premier de hele boel bij elkaar liegt als het moet. En daarna doodleuk honderd keer gilt dat hij de waarheid verkondigt.

Het is wel duidelijk dat ze er bij de wanhopige VVD alles aan proberen te doen om het imago van hun partijleider wat op te poetsen. Rutte wil gewoon een coalitie met D66, CDA en de ChristenUnie, en als Henk Kamp daarvoor wat ongepaste bulderbuien voor moet uitstorten over de pers, dan zij dat zo.

Respect hebben voor Rutte! De man die tienduizenden ouders de vernieling in hielp en de man die dat probeerde te verhelpen, Pieter Omtzigt, een ‘functie elders’ probeerde aan te bieden. Rutte denkt er nog steeds geen moment aan om een stap opzij te doen. Het enige wat voor hem op dit moment lijkt te ontbreken is draagvlak onder de bevolking.

Dus: even lief doen; beterschap beloven en snel weer door! Henk Kamp heeft daar ook helemaal geen problemen mee! En u zou dat ook niet moeten hebben. Heb wat respect, weet je wel!