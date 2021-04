Ontario, Canada: ‘De strengste maatregelen. Politie mag iedereen aanhouden. Buren verraden is maatschappelijke verantwoordelijkheid’

Overheden in de hele wereld gaan steeds verder in wat zij de strijd tegen het coronavirus noemen. Weinig overheden gaan echter zo ver als die van Ontario, de Canadese staat. Want de lokale overheid heeft laten weten dat de politiebevoegdheden ongekend zijn uitgebreid. De politie mag mensen nu zomaar, zonder reden, tegenhouden én aanspreken op straat, om te vragen waarom ze buiten zijn, en waar ze naartoe denken te gaan. Daarnaast worden burgers vriendelijk edoch dringend verzocht hun buren aan te geven als die zich niet aan de coronamaatregelen houden.

“We hebben de strengste maatregelen genomen van heel Noord-Amerika,” aldus de regionale premier Doug Ford in een video die ook op het Internet is gezet. “De moeilijke waarheid is dat elke volksgezondheidsmaatregel die we los hebben gelaten met een enorm hoge prijs komt voor mensen en hun levens. Maar we zijn altijd bereid geweest te doen wat nodig is.”

🔥Ontario, Canada is now officially a police state🔥 pic.twitter.com/cBP8kCTG16 — 🍁🇨🇦CanAditude🇨🇦🍁 (@CanAditude) April 16, 2021

“We hebben het bewuste besluit genomen om tijdelijk de bevoegdheden van de politie uit te breiden voor zolang het bevel om thuis te blijven van kracht is,” ging een vrouwelijk lid van het regionale gezag verder: Christine Elliott, de zorgminister van de staat Ontario. “Vanaf nu heeft de politie de bevoegdheid om ieder individu dat niet in een woonhuis is om, ten eerste, te vragen waarom ze niet thuis zijn en, ten tweede, om hun woonadres op te geven. De politie heeft nu ook de autoriteit om een vervoersmiddel te stoppen en het individu [erin] te vragen waarom hij zijn woonhuis heeft verlaten.”

En er is meer. “Onze inspecteurs gaan er ook voor zorgen dat zij die echt fysiek naar het werk móéten zich totaal aan de gezondheidsmaatregelen houden. Werknemers en werkgevers let op, dit is jullie laatste waarschuwing,” aldus een ander lid van de autoriteiten.

Tijdens de presentatie kon het publiek ook inbellen en een vraag stellen. Een burger wilde dat graag doen, en vroeg Ford en Elliott wat er gebeurt als iemand niet wenst mee te werken met de vragen van een nieuwsgierige agent; iemand die rustig over straat loopt, niemand kwaad doet, maar niet thuis is.

“Dan handel je in strijd met de wet,” aldus Elliott op buitengewoon kalme toon. De politie mag je dan dus ook zo behandelen.

Tenslotte vraagt de beller, wat als je ziet dat je buren zich niet aan de maatregelen houden, “bijvoorbeeld doordat ze thuis een feestje geven.” Wat wordt er dan van je verwacht als oplettende burger? Moeten de autoriteiten dan ingeschakeld worden?

“Wat betreft bellen om mensen te verraden, om de autoriteiten te informeren, kijk, we hebben allemaal een persoonlijke verantwoordelijkheid,” antwoordt Elliott daarop. “Als het betekent dat we daardoor levens redden dan denk ik dat we moeten nadenken over wat je maatschappelijke verantwoordelijkheid is als een individu om er zorg voor te dragen dat je anderen niet bekrachtigd en een hele boel andere individuen in je huis te verwelkomen.”

De Canadian Civil Liberties Association (de Burgerrechtenbeweging van Canada) heeft vrijdag, de dag waarop deze maatregelen werden aangekondigd, “zwarte vrijdag” genoemd en “de dag waarop burgerrechten werden vernietigd.”

“Willekeurige politiecontroles tijdens COVID zijn ongrondwettelijk, en ze veronderstellen dat degenen die buiten zijn of rijden schuldig zijn,” aldus Michael Bryant, die de CCLA leidt.

Journalist Desmond Cole, die ook het boek The Skin We’re In: A Year of Black Resistance and Power geschreven heeft, reageert geschrokken op de afgekondigde maatregelen. “Beangstigend,” zegt hij in Canadese media. Het zijn “draconische boetes en maatregelen,” gaat hij verder.

Cole linkt zijn kritiek aan ‘racial profiling’ van agenten tegen minderheden. “Het is eng om te bedenken hoe gemakkelijk dit eenvoudig kan worden aangekondigd en [burgerrechten] volledig worden weggevaagd … je bevordert geleidelijk de cultuur waarin dat normaal wordt, waarin we moeten gehoorzamen.”

“Dit is een verlengsel van wat Zwarte mensen, inheemse mensen, moslims, en andere gediscrimineerde groepen in deze provincie altijd meemaken… al deze politiemaatregelen zijn een manier om te zeggen dat het niet de schuld van de autoriteiten is, maar van het individu.”

In Ontario is de kans dat een lid van een minderheid Covid-19 oploopt groter dan de kans dat een blanke Canadees dat overkomt. Daarom denken ook de Liberale Partij én de Groene Partij dat deze maatregelen een ontzettend negatieve impact zullen hebben op hun gemeenschappen… en uiteindelijk dus racistisch en discriminerend zullen uitpakken. Want de politie zal vooral ingezet worden in gebieden waar er veel besmettingen zijn.

Mike Schreiner, de leider van de groenen, verwoordt het zo: “We kunnen ons niet uit een pandemie werken met politiemaatregelen. We moeten mensen steunen en voor hen zorgen, niet de politie op hun dak sturen.”

In reactie op de aankondiging van de regering heeft de politie van Ontario al laten weten dat ze niet van plan zijn om zomaar willekeurige stopacties uit te voeren, en mensen tegen te houden om ze vervolgens te vragen waarom ze eigenlijk buitenshuis zijn.

Daarom zegt de organisatie die de hoofdagenten van de staat vertegenwoordigd dat de maatregelen dan toch maar worden aangepast.