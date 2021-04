Onverantwoord! Rutte weigert Schiphol te sluiten, ondanks Indiase coronavariant die zich als lopend vuur verspreidt

Het demissionaire kabinet voert nog steeds een coronabeleid dat ervoor zorgt dat ze achter de feiten aan blijven lopen. Doordat Schiphol nog steeds open is, heeft het coronavirus alle gelegenheid om nieuwe varianten te introduceren in ons land. India heeft nu het bestaan van zo’n nieuwe (en gevaarlijke!) variant erkend, maar vliegreizen van en naar India zijn nog steeds mogelijk.



Da dit kabinet de economische belangen veel zwaarder laat wegen dan de volksgezondheid, blijkt uit het besluit om Schiphol open te houden. Daarnaast weet het kabinet van Mark Rutte en Hugo de Jonge zich nog steeds niet proactief op te stellen en blijft vastzitten in dezelfde naïeve houding tegenover het coronavirus, ten opzichte van het begin van de crisis. Want als India, een land met een enorme (tevens arme) bevolking, beweert dat het het virus onder controle heeft, dan zal dat wel zo zijn. Die cijfers kun je gewoon voor waar aannemen, toch?

Neen. We weten inmiddels dat het coronavirus meer kans heeft om te muteren als het vaker wordt verspreid. Dan is India wat dat betreft makkelijk te bestempelen als potentieel groot gevaar, en dat blijkt nu dus een realiteit. In het NRC:

“Het grote gevaar zit hem in de enorme besmettelijkheid”, zegt infectiedeskundige Shinde. “Het virus dat hier nu rondraast, verspreidt zich als vuur. Dat leidt tot veel meer ziekenhuisopnames. Ziekenhuizen kunnen dat niet aan, waardoor niet iedereen op tijd de juiste zorg krijgt.”

In het Verenigd Koninkrijk zijn er inmiddels al 133 besmettingen vastgesteld van deze variant. In Nederland zijn er nog geen gevallen bekend, maar het kabinet zou er goed aan doen om dat zo te houden. De variant is namelijk niet dodelijker, maar wel veel besmettelijker. En, niet geheel onbelangrijk, het lijkt erop dat gevaccineerden óók besmet kunnen raken.

Als het kabinet dus niet heel snel ingrijpt dan komt er binnen de kortste keren een nieuwe coronagolf op ons af, met misschien wel eenzelfde effect (of erger) als vorig jaar. De enige zekere manier om dat te voorkomen is een reisverbod. Een verplichte quarantaine kan wel iets helpen, maar als de besmette patiënt toch ziek genoeg wordt dat er zorgpersoneel moet worden ingezet, dan bestaat de kans dat de variant ook hier om zich heen begint te grijpen.

Het kabinet kan hier gewoon het zekere voor het onzekere nemen en in ieder geval een degelijke poging doen om de variant buiten de deur te houden. Schiphol op slot, en een reisverbod richting India. Voorkomen is beter dan genezen, toch?