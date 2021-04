Op1-presentatrice Talitha Muusse komt in opstand na Ruttes weggelachte motie van afkeuring: ‘We gaan naar Den Haag!’

Zo, dit is nog eens interessant. Op1-presentatrice Talitha Muusse laat namelijk weten op Twitter dat zij en medestanders vandaag om 12:00 uur op het Plein in Den Haag zullen zijn om daar “een volksberaad te houden” over Omtzigtgate. Ze is er namelijk hélemaal klaar mee.

“Goedemorgen,” schrijft Muusse vanochtend vroeg op Twitter. “Met een kater wakker worden dit. Vandaag om 12 uur gaan we met politiek geïnteresseerden een volksberaad houden op het Plein in Den Haag om na te praten over deze ontwikkelingen in onze democratie. Stuur even een DM als je ook komt!”

In een ‘sidenote‘ legt ze vervolgens uit dat dit “geen oproep tot een geweldig protest [is] of het niet naleven van coronamaatregelen. Laat dus even weten als je komt en mee wilt praten, want we willen gewoon een gesprek met elkaar voeren inhoudelijk over wat hier gaande is!”

Geen protest, maar het is natuurlijk wel degelijk bedoeld om a) duidelijk te maken dat zij en de anderen die op komen dagen er helemaal klaar mee zijn en b) om mogelijk met elkaar te praten over wat nu? Want in tweets daarvoor schreef ze ook al: “Ik wil met mensen fysiek napraten over wat hier is gebeurd en een statement maken dat dit niet de politiek is die hoort bij ons land en dit een onacceptabele uitkomst is van het debat. We zijn geschoffeerd vandaag!”

Ja, dat zijn we inderdaad. En wat gaan we daar aan doen? Koffieleuten op het pleintje voor de Tweede Kamer? Denkt iemand dat Rutte dáár van onder de indruk is, nadat hij slechts uren eerder een motie van afkeuring en een bíjna aangenomen motie van wantrouwen nog naast zich neerlegde?