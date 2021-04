Opnieuw vertraging bij vaccineren vanwege fatale longembolie na AstraZeneca-vaccin: prikstop voor mensen onder de 60

Het ministerie van Volksgezondheid overlegde met het RIVM en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over het AstraZeneca-vaccin. Er is namelijk een Nederlander overleden aan een longembolie na toediening van het vaccin. Daarom is er nu een prikstop afgekondigd voor mensen onder de 60 jaar. Dat meldt RTL Nieuws.

Experts waarschuwden voor een eventuele overhaaste stop. Wat hen betreft wegen de risico’s nog steeds op tegen de levens die met het vaccin gered kunnen worden. Het ministerie van Volksgezondheid denkt daar toch echt anders over.

En ook lijkt farmaceut AstraZeneca zelf niet helemaal gerust op de eventuele gevaren, want ze hebben recentelijk de naam van het vaccin veranderd naar “Vaxzevria“. Totaal niet verdacht om zoiets te doen, juist op het moment dat de nood het hoogst is, er leveringsproblemen zijn en het ene na het andere sterfgeval bekend wordt.

In De Telegraaf worden de landen genoemd die vanwege de risico’s al (gedeeltelijk) zijn gestopt met het vaccin:

“Landen als Duitsland en Canada zijn inmiddels gestopt met het vaccineren van respectievelijk 60-minners en 55-minners. In Europa hebben onder meer Oostenrijk, Denemarken en Noorwegen het gebruik in z’n geheel opgeschort.”

In de week van 6 tot 9 april zal de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA waarschijnlijk meer duidelijkheid geven over de uitkomsten van hun vervolgonderzoek. Maar dit soort nieuws haalt het vertrouwen in zo’n vaccin natuurlijk behoorlijk onderuit.

De experts pleiten in ieder geval nog steeds voor doorprikken, want na het prikken van 9,2 miljoen vaccindoses (in de EU) zijn er slechts 45 fatale trombosegevallen bekendgemaakt.