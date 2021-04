Oud-VVD-europarlementariër Hans van Baalen (60) overleden aan kanker

In Rotterdam is vandaag de voormalige VVD-europarlementariër Hans van Baalen overleden aan kanker, na een kort ziektebed. Dat melden familieleden en vrienden aan de media.

Van Baalen werd in 1999 Kamerlid voor de VVD. Hij zou die functie met een korte onderbreking in 2002-2003 blijven vervullen tot 2009, waarna hij als VVD-delegatieleider tien jaar zetelde in het Europese Parlement. Daarnaast had de uitgesproken volksvertegenwoordiger functies in het bestuur van de Europese liberale koepelpartij ALDE.

De VVD’er laat een vrouw en een zoon na. Hans van Baalen werd 60 jaar oud.