Peiling: 6 op 10 Nederlanders wil niet dat hun voorkeurspartij in een kabinet stapt met VVD-schurk Mark Rutte

Na het formatie-debacle lijken veel Nederlanders het vertrouwen te hebben verloren in VVD-leider Mark Rutte. In de peilingen van Maurice de Hond was goed zichtbaar dat de verhoudingen in ruim een week tijd flink zijn veranderd. Veel respondenten willen niet dat hun partij in zee gaat met de VVD van Mark Rutte. Het lijkt erop dat veel mensen snakken naar een Rutte-exit.

Alleen bij de VVD én JA21 kan men een meerderheid vinden om opnieuw met Mark Rutte in een kabinet te gaan zitten. Bij alle andere partijen is men wel klaar met de demissionair premier:

Gemiddeld genomen heeft zes op de tien respondenten geen trek meer in samenwerking met VVD’er Mark Rutte. En dat is natuurlijk meer dan logisch, Rutte probeert iedere vorm van concurrentie weg te promoveren. Het ‘lastige’ Kamerlid Omtzigt wilde hij een ministerfunctie aanbieden.

Ook is het opvallend dat zelfs de staatstrouwe SGP klaar lijkt te zijn met Rutte, normaliter steunt de SGP het kabinet op veel grote punten, maar ook binnen bij deze partij lijkt de steun en vertrouwen voor Rutte af te brokkelen.

Naast JA21 en VVD-kiezers lijken weinig mensen, op dit moment, trek te hebben in Rutte. Hoe lang blijft zijn positie als partijleider nog houdbaar?