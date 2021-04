[Podcast] De Zuilcast #2: Sid Lukkassen spreekt met Paul Cliteur en Lex Cornelissen over Cultuurmarxisme

In de tweede aflevering van de Zuilcast, de nieuwe podcast van Sid Lukkassen en Daan Boshoven, praten de twee heren met Paul Cliteur en Lex Cornelissen over het boek Cultuurmarxisme: Gold Edition. Toen de bundel over cultuurmarxisme uitkwam barstte er bom los in Nederland; Links Nederland was boos en schoot in de verdediging. Vandaag de dag zijn de essays nog steeds relevant. Vandaar de nieuwe gouden editie. In de podcast duiken de vier heren dieper in op het fenomeen cultuurmarxisme en de relevantie van het boek voor het publieke debat.