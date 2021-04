Positie CDA-leider Hoekstra aan zijden draadje na nieuwe lekken: hij wilde Pieter Omtzigt ‘tot de rede brengen’

De kwestie-Omtzigt is nog bij lange na niet opgelost, er zijn vandaag namelijk enkele geheime notulen van de ministerraad geopenbaard waaruit duidelijk wordt dat het kabinet meerdere malen heeft gesproken over kritische Kamerleden en wat te doen met hen. Uit de notulen, en bronnen rondom het kabinet, wordt duidelijk dat ook CDA-leider Wopke Hoekstra uit alle macht probeerde om het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt te temperen. De positie van Wopke Hoekstra lijkt hierdoor onhoudbaar.

Opnieuw puik speurwerk van de toeslagenbuldogs van RTL Nieuws: ze hebben enkele geheime notulen van de ministerraad in handen gekregen over de toeslagenaffaire. Uit de notulen wordt duidelijk dat kabinetsleden steen en been aan het klagen waren over kritische Kamerleden en hun controlerende functie – wat toch frappant is aangezien dat de taak is van Kamerleden.

Met name CDA’er Pieter Omtzigt werd veelvuldig besproken door ministers van álle coalitiepartijen: VVD, D66, ChristenUnie en zelfs zijn eigen CDA. Partijleider Hoekstra gaf zelfs aan dat zijn partij hem ‘tot rede probeerde te brengen.’ Uit de notulen blijkt dat Hoekstra zelf gezegd heeft dat ze alles hebben geprobeerd om Omtzigt in het gareel te krijgen:

“We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren (tot rede te brengen, red.), maar dat is niet gelukt.”

De positie van Hoekstra als minister en mogelijk ook als CDA-leider wordt hierdoor onhoudbaar. Tijdens het beruchte formatiedebat op 1 april speelde hij nog de onschuld zelve, maar inmiddels is duidelijk dat Hoekstra zelf ook nauw verweven was met de lobby om Pieter Omtzigt het zwijgen op te leggen. Hoekstra gaf zélf aan dat zijn partij Omtzigt probeerde te dwarsbomen.

De notulen maakt dus duidelijk dat Omtzigt voor langere tijd, volgens de notulen al sinds 2019, werd tegenwerkt door zijn eigen partij. Geen wonder dat het Twentse Kamerlid uitgeput thuiszit. Als je zo door je eigen partijtop wordt benadeeld en tegengewerkt in je werkzaamheden, verlies je natuurlijk alle hoop in een eerlijk politiek speelveld. Er lijkt nog maar één optie over te zijn na deze explosieve onthullingen: het CDA moet radicaal schoon schip maken en Hoekstra de laan uitsturen. Er is gelogen, de vermoorde onschuld gespeeld en vooral héél veel informatie achtergehouden. Stuk voor stuk politieke doodzondes, die de minister van financiën eigenlijk nog maar op één manier kan afkopen: door af te treden.