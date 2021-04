President Biden gaat verder dan Trumps’ migratiebeleid en militariseert grenzen en migratieroutes

De Amerikaanse president Joe Biden lijkt stilletjes toe te geven dat Trumps’ migratiebeleid toch zo slecht nog niet was. Op verzoek van de Verenigde Staten gaan Mexico, Guatemala en Honduras nu duizenden agenten en militairen inzetten om immigranten tegen te houden, terwijl de Amerikanen opnieuw tienduizenden militairen aan hun zuidelijke grens stationeren. Dat meldt de Volkskrant.

Trump werd door mensenrechtenorganisaties, politieke tegenstanders en eigenlijk praktisch iedereen, fel bekritiseerd voor zijn geslotengrenzenbeleid. Oh oh oh, wat was die man toch inhumaan. Maar nu Biden in minder dan drie maanden tijd met honderdduizenden migranten werd geconfronteerd, is hij begonnen aan een restrictief migratiebeleid dat nog veel verder gaat dan dat van Trump!

Het beleid bestaat uit een enorme versterking van de eigen grens en een militaire coalitie van Midden-Amerikaanse landen. Biden gaat die landen flink betalen en zij houden migranten tegen via checkpoints en patrouilles. Dan zijn de Amerikanen ook snel af van die zielige beelden van kinderen in (door Obama gebouwde) stalen kooien. Daar krijgen ze echter wel net zulke ongunstige beelden voor terug, volgens de Volkskrant:

“In januari, kort voor de inauguratie van Biden, werd al zichtbaar wat militarisering van het migratiebeleid betekent in de praktijk. Een migrantenkaravaan van enkele duizenden mensen uit Honduras stuitte in Guatemala op het leger en de politie. Met knuppels en traangas gingen de troepen de ongewapende migranten te lijf. Per bus werden ze teruggestuurd naar Honduras. Het is precies die praktijk die nu wordt aangemoedigd door Biden. ‘Het doel is om de reis moeilijker te maken en om het moeilijker te maken de grenzen over te steken’, stelde woordvoerder Psaki.”

Het enige verschil met het vorige beleid is dat de pleisters nu door Biden worden betaald.