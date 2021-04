“Propagandafilmpje” Rijksoverheid gaat viraal: ‘Als we ons aan de maatregelen houden kunnen we het terras weer op!’

Oplettende Twitteraars hebben via een verborgen link een nieuwe reclame van de overheid op YouTube ontdekt. In het filmpje verkondigen acteurs dat “er steeds meer kan” doordat mensen zich zo netjes aan “de basisregels” omtrent corona houden. Aan het einde van het filmpje blijkt vervolgens welke regels dat zijn: handen wassen, afstand houden, én testen.



Een uitgelekt reclamefilmpje van de Rijksoverheid over de versoepelingen die per 28 april ingaan, opent met de tekst “voorjaar 2021.” Het is een zonovergoten dag in Leiden. Studenten lopen de universiteit binnen. “Het is ons gelukt, we zetten een eerste stap. Het hoger onderwijs is weer open. En dát hebben we samen gedaan,” aldus een vrouwelijke stem. “Omdat we allemaal afstand houden,” gaat ze verder. “En hij,” terwijl een oudere man in beeld komt, “zich heeft laten vaccineren.”

“Daardoor kunnen we ’s middags het terras weer op,” zegt de vrouw, waarna we haar zowaar in beeld zien.

Dan schakelt de het beeld over naar een gekleurde man die op een dakterras zit, samen met twee gasten, één blanke vrouw en één blanke man. “En ik kan weer twee gasten ontvangen. Als we ons allemaal aan de basisregels blijven houden, kan er steeds meer,” zegt hij. Vervolgens komt er een andere tekst in beeld: “Alleen samen krijgen we corona onder controle.”

Het beeld wordt afgesloten met de drie aspecten van die basisregels: Handen wassen, afstand houden, en (massaal) testen.

Op het moment van schrijven was het filmpje 2.638 keer gezien. Twee kijkers gaven het een “duimpje omhoog.” Maar liefst 817 kijkers gaven, daarentegen, juist een duimpje omlaag:

Ook op Twitter is de kritiek op het filmpje, dat beschreven wordt als “propaganda,” niet mals:

We hebben een nieuwe reclame van de overheid ontdekt, via een privé linkje. Hierin staat de test-propaganda volledig centraal! Massaal duimpje omlaag: https://t.co/kXpgMf30ZF pic.twitter.com/C45XGOTMqQ — Eat love Pray (@EatlovePray11) April 22, 2021

Smerige propaganda. Bovendien valt op dat er 1 acteur geen #mondkapje draagt ‘omdat hij zich heeft laten #vaccineren‘. Deze maatregel is (nog) niet aangekondigd. Wordt dit stap 2? Zo ja, hoe onderscheidt men wel- en niet gevaccineerden? Een merkteken voor #ongevaccineerden? 🧐 — Kritische Patriot (@Rprive1) April 22, 2021

Ziekmakend dit beleid. pic.twitter.com/Jf6Cu4vt0G — Nikslijkt Wattis IK WIL MIJN LEVEN TERUG! (@nikslijktwattis) April 22, 2021

Misselijkmakend… — Janine Born (@JanineBorn) April 22, 2021

Weg er mee! — lioness (@de_dekentje) April 22, 2021

Stel idioten die zich lenen voor die commercial. — Thunderbird (@Thunder32590810) April 22, 2021

“Het is ons gelukt! We zetten de eerste stap…” Daar zet ik het uit. Baby’s eerste stapjes, hou maar op… Kleuterland met kleuterstrategie🤭🙄 pic.twitter.com/aO6W7FNxQ9 — AngelOfTheAbyss (@AngelOfTheAbys2) April 22, 2021

De auteur van dit stuk heeft gezocht naar pósitieve reacties, maar kon die – behalve de twee duimpjes bij de video op YouTube zelf – niet vinden. Het lijkt er dus niet op dat de Rijksoverheid een bijzonder populaire nieuwe tv-reclame in elkaar heeft laten flansen…