PVV hekelt asielbeleid VVD-staatssecretaris Broekers-Knol: ‘Ze is de suikertante van Noord-Afrika!’

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower heeft het helemaal gehad met het asielbeleid van VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. In het asieldebat in de Tweede Kamer uitte hij zijn ongenoegen; ondanks de vele beloftes van de VVD-staatssecretaris lijkt het alsof onze grenzen wagenwijd open staan, wekelijks blijven de migranten in talrijke getallen aankomen. De PVV is hier klaar mee.

De PVV hekelt het feit dat ‘iedereen die hiernaartoe komt mag blijven’ terwijl Broekers-Knol al maanden achtereen belooft een strengere aanpak te realiseren. Tot op heden is daar weinig van te zien. PVV’er Gidi Markuszower dient daarom een motie in.

De asiel invasie gaat maar door. Elke week stromen honderden buitenlandse indringers ons land binnen en maken van Nederland een hel. En in plaats van dat de VVD-staatssecretaris hier iets tegen doet, gedraagt zij zich als de suikertante van Noord Afrika! #GrenzenDicht! pic.twitter.com/IQnPEt5IYZ — Gidi Markuszower (@GidiMarkuszower) April 14, 2021

“Elke week stromen honderden buitenlandse indringers ons land binnen, met alle gevolgen van dien. Nederland is straks Nederland niet meer. Deze asiel invasie brengt ongekend leed mee voor onze eigen mensen, die door het vele asieltuig worden geïntimideerd, beroofd, verkracht en zelfs vermoord. En in plaats van dat deze staatssecretaris onze eigen mensen beschermd, zet ze onze grenzen wagenwijd open. Voor iedereen, ook voor hen die geen recht op verblijf hebben in Nederland. Iedereen mag van de staatssecretaris hier naartoe komen en iedereen mag hier blijven. De VVD-staatssecretaris is de suikertante van heel Noord-Afrika.”

Nogal stevige taal van het PVV-Kamerlid, maar de kritiek op staatssecretaris Broekers-Knol komt niet zo maar aangewaaid. Al ruim een jaar belooft ze verbeteringen, maar de IND lijkt bij lange na niet in staat te zijn om de toestroom van migranten in goede banen te leiden. De staatssecretaris heeft dus bij lange na niet geleverd wat ze had beloofd. Vandaag werd ze dan ook flink bekritiseerd en zeker niet alleen door de PVV. Ook Forum voor Democratie was niet te spreken over het huidige Nederlandse asielbeleid.