Rampzalige corona-klunzen Rutte en De Jonge vanuit alle hoeken neergesabeld: ‘Het gaat gewoon niet lukken!’

Journalisten, experts en zelfs oud-ministers uiten vandaag felle kritiek op de belabberde communicatie van het kabinet. Bij NPO Radio 1-programma Spraakmakers ging iedereen die ergens verstand van heeft volledig los. Zo zegt politiek journalist Stéphane Alonso: “Perspectief bieden is prima, maar je moet geen valse hoop bieden. Dan ontploft de valse hoop in je gezicht.”

Nederland is helemaal klaar met het eeuwige hersenloze gerommel van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Inmiddels zijn het allang niet meer slechts giftige berichten van boze twitteraars waaruit het ongenoegen over de stuntelige communicatiestrategie van het kabinet blijkt. Ook journalisten, crisisexperts en zelfs oud-minister van Justitie (en minister van Staat) Winnie Sorgdrager hebben er nauwelijks een goed woord voor over.

Sorgdrager maakt gehakt van de communicatie van de belangrijkste ministers:

“Hij zegt dat we voor 1 juli allemaal gevaccineerd zijn, maar we weten allemaal dat dit gewoon niet gaat lukken. Zoiets moet je gewoon niet zeggen.”

Crisisexpert Marco Zannoni concludeert dat het beroerde communicatiebeleid “oogt alsof het niet is afgestemd.” Nou, hij drukt zich wat dat betreft nog voorzichtig uit!

Er werden #versoepelingen aangekondigd, maar deze gaan niet door. Kunnen we het allemaal nog wel volgen en kan de communicatie van het kabinet niet anders of beter? We vroegen het aan @alonsoNRC in het Mediaforum. #coronamaatregelen pic.twitter.com/gwsYVOQvwz — Spraakmakers (@SpraakmakersOp1) April 12, 2021

Het is ook voor deze critici wel duidelijk dat het kabinet keer op keer dezelfde fout maakt. Door volledig af te gaan op de besmettingscijfers (nu door het RIVM omgedoopt tot ‘positieve tests’) en de ziekenhuisopnamen, schieten ze zichzelf telkens in de voet.

‘Als de cijfers over een aantal weken gunstig zijn, dan kunnen we mogelijk versoepelen,’ is steeds de boodschap. Maar de cijfers zijn telkens niet gunstig en andere belangen (of inzichten) worden kennelijk totaal niet meegewogen. Het creëert iedere keer opnieuw valse hoop, waardoor de frustratie alleen maar toeneemt. Niet alleen voelen mensen inmiddels wel aan dat er toch elke keer iets misgaat of de versoepelingen om een andere worden uitgesteld, men verliest ook het vertrouwen in de bestuurders en zogenaamde experts. Want ondanks dat nu al twee keer wetenschappelijk is aangetoond dat besmetting in de buitenlucht nauwelijks plaatsvindt, wordt nog steeds niet meegewogen.

En wat te denken van de boodschap dat we deze coronacrisis ‘samen gaan verslaan?’ Elk voorstel en ieder initiatief vanuit de samenleving wordt de nek omgedraaid of genegeerd. Het kabinet zegt telkens “samen” maar laat in de praktijk zien dat het alles zelf wil doen en op eigen tempo, en daar mogen kennelijk eindeloos fouten bij worden gemaakt. Door het kabinet dan, hè. Burgers krijgen gewoon een coronaboete op de deurmat.

Dit eeuwige rommelkabinet moet dus niet alleen het één en ander veranderen aan de falende Covid-strategie, maar ook nodig wat doen aan hun manier van communiceren. Een mooie start daarvan zou wellicht zijn eens contact op te nemen met mensen die wat andere invalshoeken op de coronaproblematiek hebben. Alleen het RIVM en het OMT de doorslaggevende factor bij beleidskeuzes laten zijn is een enorme fout geweest. We zitten nu met een chagrijnig land, een halffailliete mkb-boedel, een haperende vaccinatiecampagne en coronabesmettingen die weer flink aan het stijgen zijn. Experts, journalisten en iedereen die ook maar iets kan moet snel concluderen: Rutte en De Jonge, wat zijn jullie de boel aan het vernachelen.