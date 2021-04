Regering betaalt 925 miljoen euro voor Testen voor Toegang: ‘Nut onduidelijk, ministerie controleert niet eens!’

Voor zowel experts als de organisaties die meedoen aan Testen voor Toegang is volstrekt onduidelijk wat nou precies het nut is van deze proeven. Mascha van Till van de Club van Elf, de vereniging van 24 grote dagattractiebedrijven, zegt: “We horen van onze leden dat er vanuit de ministeries niemand aanwezig is, dat er niets gecontroleerd wordt. Wat er gemeten wordt, is niet helder.” Dat meldt EenVandaag.

Eerder vandaag werd al bekendgemaakt door de Fieldlab-organisatie zelf dat ze zich eigenlijk alleen maar bezighouden met onderzoeken of bezoekers van die Fieldlab-evenementen zich wel aan de maatregelen houden. Dat is op zich al kwalijk genoeg, maar dat valt natuurlijk compleet in het niet bij dat ándere experiment Testen voor Toegang, waar bijna een miljard euro naartoe gaat en niemand eigenlijk weet waarom.

Meten ze daar dan wel wat het effect van de maatregelen is en of mensen besmet raken na zo’n activiteit? Nee, natuurlijk niet. Op de website van het ministerie valt te lezen dat het doel van de pilots van Testen voor Toegang is “om sectoren eerder te openen dan zonder testen mogelijk is” en dat het volgende wordt onderzocht:

Of bezoekers vertrouwen hebben dat het veilig genoeg is en dus daadwerkelijk het evenement of de activiteit willen bezoeken;

Wat de ervaring is voor bezoekers om vooraf een test te doen om toegang te krijgen;

Wat de ervaring is voor organisaties om te controleren op een geldig negatief testbewijs aan de poort;

Of de ondersteunende ICT en apps goed werken; en

Of de speciaal hiervoor gebouwde teststraten goed functioneren.

Het doel van de opdracht draait er dus weer mooi omheen en is eigenlijk niets meer dan een tevredenheidsonderzoekje met wat zijtakjes over de infrastructuur en ICT. Dat is al beroerd genoeg, maar daar houdt dit drama niet op!

Het is volstrekt onduidelijk hoe dat onderzoek überhaupt gedaan moet worden, omdat bezoekers en organisaties niets wordt gevraagd over hun ervaring. “Dat verbaast ons”, zegt Van Till, “Aan de ene kant word je opgelegd een test te doen en het wordt een onderzoek genoemd. Maar hoe dat gebeurt en wat er onderzocht wordt? Geen idee. We zijn op eigen houtje maar een onderzoek gestart naar hoe mensen dit beleven.”

Compleet ruk dus! Bijna een miljard euro weg gepist voor een lullig tevredenheidsonderzoekje en om te kijken of professionele evenementenorganisaties wel overweg kunnen met toegangscontroles voor negatief getesten. Belachelijk!