Rita Verdonk: ‘Ze boden mij óók ‘functie elders’ aan toen ik Rutte in de weg zat: burgemeester van Rotterdam!’

In radioprogramma De Nieuws BV zegt Rita Verdonk vandaag dat zij de Pieter Omtzigt van haar tijd was. En ja, ook van haar probeerden ze af te komen met een “functie elders.” Namelijk het burgemeesterschap van Rotterdam. Een “mooie functie” hoor, zegt ze daarover, maar daar was ze niet mee bezig. Ze wilde lándelijk het één en ander veranderen. Maar dat kon en wilde Rutte niet accepteren. Verdonk moest wieberen, omdat ze een gevaar voor zijn macht vormde. Het is dus een patroon bij de premier, die “lastige” mensen gewoon wegpromoveert – of, als ze weigeren, kapot maakt.

.@ritaverdonk_vws was de '#PieterOmtzigt van haar tijd' en kreeg ook een 'functie elders'. 'De angst was enorm en datzelfde zie je nu bij Pieter Omtzigt', zegt Verdonk in @denieuwsbv. pic.twitter.com/MVl9LUTxag — NPO Radio 1 (@NPORadio1) April 2, 2021

Kijk, dit is nog eens interessant – en het was nóg beter geweest als zij zich gisteren had uitgesproken in plaats van vandaag, nog voor het debat over Omtzigtgate. Rita Verdonk zegt namelijk op NPO Radio 1 dat ze zich buitengewoon herkent in de saga rond Pieter Omtzigt. Toen zij in 2006 meer stemmen kreeg dan Mark Rutte was zíj́ namelijk het doelwit van de machinaties van de man. Ook toen was de strategie om van haar af te komen door haar een “functie elders” te bezorgen.

Na de verkiezingen wilde Verdonk dat er iets “zou gebeuren in de partij van de democratie. Alleen ja, wat gebeurde is dat ik een andere baan kreeg aangeboden. Dus dat was jammer.”

“Ja, andere baan, functie elders,” vatten de NPO-presentatoren dat samen. “Mooie baan toch eigenlijk, [burgemeester van] Rotterdam?”

“Het is echt een superbaan, burgemeester van Rotterdam, er is ook niets mis mee, maar het gaat er natuurlijk om dat als je in de weg zit, dat je dan een functie elders krijgt aangeboden,” antwoordde Verdonk daarop.

En ja, ook op andere manieren ziet ze wel duidelijke parallellen tussen zichzelf en Omtzigt. “Eén van de redenen dat ik weg moest bij de VVD was dat men dacht, ‘Rita komt met een grote bezem, want die houdt niet van al die achterkamertjes, en die baantjes verdelen en zo.’ Dus de angst was enorm. En datzelfde zie je nu hier bij Pieter Omtzigt eigenlijk.”

Natuurlijk heeft Verdonk het spel toentertijd gewoon slecht gespeeld. Ze had haar nederlaag uiteindelijk aan zichzelf te danken. Maar ze heeft wél honderd procent gelijk dat Rutte een duidelijk patroon heeft van het “wegpromoveren” van kritische mensen van wie hij last denkt te krijgen. Toen deed hij dat met Verdonk, en nu probeert hij het met Omtzigt. En vervolgens liegt hij er óók nog over.

Wat is Rutte – meneertje functie elders – een schaamteloze vent. En niet alleen sinds de toeslagenaffaire, maar eigenlijk al sinds hij de VVD-lijsttrekkersverkiezingen won van Verdonk in 2006. Stap op!