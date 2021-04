RIVM en Raad voor de Volksgezondheid willen alles verbieden: geen alcohol meer in supermarkten en snackbars deuren sluiten

De enorme betutteling van Nederlanders gaat gestaag door: de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving zou graag willen dat Nederlandse gemeenten meer bevoegdheden krijgen zodat ze snackbars en junkfoodketens uit steden kunnen weren. Ondertussen roept ook het RIVM op om alcohol uit supermarkten te halen.

De beste manier om de gezondheidsproblemen aan te pakken zou zijn om de gemeenten meer bevoegdheden geven aldus de Volksgezondheidsraad. Ze willen dat Nederlandse gemeenten de bevoegdheid krijgen om het teveel aan snackbars en fastfoodwinkels terug te dringen. Een fijne boodschap voor ondernemers in deze sectoren. Tegenover RTL Nieuws klagen snackbareigenaren terecht dat zij, zoals zo vaak, worden weggezet als de boosdoeners:

“Wat is nu gezond en ongezond eten? Er wordt altijd gedaan alsof je zelfmoord aan het plegen bent als je een patatje eet.”

Ondertussen komen adviseurs van het RIVM met de volgende boodschap: alcohol zou alleen nog maar mogen worden verkocht in slijterijen. Ze willen ook al de alcoholverkoop ontmoedigen door het uit de supermarkten te halen. Daarnaast adviseren ze ook om suikerhoudende dranken extra te belasten, aldus de Telegraaf.

Waarmee het haast lijkt alsof men alles wat niet gezond is in de ban probeert te doen. Het is inderdaad problematisch dat steeds meer Nederlanders overgewicht krijgen, maar dit soort acties zal echt niet direct helpen. Als de lokale snackbar verdwijnt gaat men gewoon thuis meer frituren. Bovendien is niet iedereen die af en toe een biertje of een frietje nuttigt direct ongezond bezig. Uiteindelijk zijn mensen ook gewoon zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken.