RIVM zet dikke streep door nieuwe versoepelingen: zwembaden, pretparken en dierentuinen blijven dicht

Als het aan het RIVM ligt, dan gaat Nederland de komende week niet verder versoepelen in het coronabeleid. De heropeningen, die tezamen het tweede stap in het heropeningsplan vormen, zijn door het RIVM afgewezen in een kabinetsadvies. Dat vermeldde WNL vanochtend.

Zo zouden behalve pretparken, zwembaden en dierentuinen ook de sportscholen weer in beperkte mate hun deuren kunnen openen voor het publiek, zo was aanvankelijk het plan.

Het RIVM vindt dat nu echter onverstandig, omdat er naar de mening van de gezondheidsdienst nog teveel coronabesmettingen in Nederland zijn.

Het kabinet zou naar verluid het advies van de organisatie willen overnemen.