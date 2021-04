Rutte III is na notulenlek ineens héél wankel bouwwerk: ‘Ook Kaag en Hoekstra hebben wat uit te leggen!’

De wittebroodsweken van Sigrid Kaag als leider van D66 zijn definitief voorbij. Waar zij een paar weken geleden nog de schijn kon ophouden dat ze niets te maken had met de machtsspelletjes van Mark Rutte kan ze er nu niet meer omheen: als minister was ook zij betrokken bij de brute, Machiavelliaanse machtspolitiek van de VVD-premier. En ze werkte daar actief aan mee. Datzelfde geldt natuurlijk voor CDA-leider en minister van Financiën Wopke Hoekstra, die nu ineens op ramkoers is gekomen met het populairste lid van zijn eigen fractie: Pieter Omtzigt.

Tijdens het eerder gehouden debat over de leugens van premier Rutte ten aanzien van “positie Omtzigt, functie elders” liet D66-leider én demissionair minister Sigrid Kaag weten dat ze het allemaal heel erg vond. Oh ja. Ze vond het zelfs zó erg dat ze samen met CDA-leider Wopke Hoekstra een motie van afkeuring indiende tegen Rutte én liet weten dat als zíj de minister-president was, zij haar biezen had gepakt.

Ja, ja, mevrouw was ver verheven boven het soort machtsspelletjes van Rutte. Zomaar een kritisch Kamerlid aan de kant willen zetten of weg willen promoveren. Bah! Zoiets zou zij nooit doen.

Voor Wopke Hoekstra gold hetzelfde. Hij had het allemaal ook heel vreselijk gevonden hoe er over “ons Kamerlid, onze fractiegenoot, onze collega” Pieter Omtzigt werd gesproken. Afgrijselijk. Hoe konden ze, die verrotte VVD’ers! Vreselijk allemaal! Oké, het was niet genoeg om Rutte met pek en veren Den Haag uit te jagen, maar Hoekstra vond het echt heel naar. Afkeurenswaardig!

Nou, zoals Nu.nl uitlegt kunnen Kaag en Hoekstra wel ophouden met die theatervoorstelling: “D66-leider Sigrid Kaag en CDA-voorman Wopke Hoekstra, beiden ook kabinetslid, worden nu ook in verband gebracht met de inmiddels zo verachte gesloten bestuursstijl waardoor de balans tussen macht en tegenmacht wordt verstoord,” aldus de nieuwswebsite. En dus hebben zij “ook wat uit te leggen.”

De kans is groot dat de eerste vraag die zij voor de voeten geworpen krijgen is: “Zullen we de naam ‘Rutte-doctrine’ veranderen in ‘Rutte/Kaag/Hoekstra- Doctrine’?” De leiders van drie van de vier grootste partijen, tevens ministers in het kabinet-Rutte III, staan nu dus flink onder druk. Ze trillen als rietjes in de wind. Wie geeft het laatste zuchtje, opdat ze omwaaien?