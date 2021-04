Sigrid Kaag onder vuur na toezegging Nederlands belastinggeld voor India: ‘Misschien eerst hier paar IC’s erbij?’

D66-leider, en demissionair minister voor buitenlandse handel, Sigrid Kaag was vanmiddag opnieuw trending topic op Twitter. Reden hiervoor is een tweet waarin de bewindsvrouwe aankondigt extra geld beschikbaar te stellen voor het Rode Kruis in India, vanwege de rampzalige gevolgen van het coronavirus in dat land.

Gisteravond laat maakte D66-voorvrouw Sigrid Kaag bekend om geld over te maken naar het Rode Kruis, zodat deze hulporganisatie in India kan helpen de dodelijke coronagolf in India tot bedaren te brengen. Kaag verklaarde op de website van de Rijksoverheid: “Het is hartverscheurend om te zien welke gevolgen corona heeft in India.” De D66-vrouw zegt daarom mee te leven, en: “We willen op deze manier alvast helpen om de nood iets te verlichten.” In totaal maakt Kaag €2,5 miljoen over.

Een tweet van de D66-leider over het bericht ging al snel viraal. Een aantal twitteraars die het kattebelletje zagen reageerden, en vinden dat Kaag een enorme fout maakt. Mensen lijken het onbegrijpelijk te vinden dat Kaag met ‘ONS’ geld ‘strooit,’ terwijl de Nederlandse zorg het geld wellicht ook heel hard kan gebruiken: gisteren steeg het aantal IC-patiënten in ons land weer met 25.

Simon Venekamper is daarom stellig: “Misschien een paar IC’s erbij hier? Het is maar een idee hoor.”

Veel critici lijken zich echter voornamelijk te storen aan Kaags toon. Ze stelt in haar bericht namelijk dat “Nederland” meeleeft met de Indiase regering en bevolking, maar eist ogenschijnlijk vervolgens zélf de credits op voor de daad, door te stellen dat zij persoonlijk extra geld beschikbaar stelt om de nood te helpen verlichten. “Het is ongepast om hier van ‘ik’ te spreken,” tikt Carla Wijnmaalen de minister op de vingers.

Een enkeling vraagt zich openlijk af of het geld niet beter in eigen land besteed had kunnen worden, bijvoorbeeld aan de schrijnende gevallen van de toeslagenaffaire: “Weet je wat hartverscheurend is? Die mensen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire, hun hele leven kapot gemaakt,” aldus Celine.

Kaag lijkt zich echter niet veel aan te trekken van de online ophef: ze heeft niet reageert op de critici van haar donatie aan het Rode Kruis ten behoeve van India.