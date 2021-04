Solidariteit aan de grens: Duitsers zamelen duizenden euro’s in om coronatests voor Nederlanders te dekken

Tientallen mensen en bedrijven uit Duitsland zamelen geld in, zodat Nederlanders die in Duitsland werken zich gratis kunnen laten testen. Inmiddels is er zo’n 20.000 euro bijeengebracht, de donderdag daarvoor opgezette website holland-in-not.org is daarmee een doorslaand succes. Dat meldt de Tubantia.

Duitsers aan de grens met Nederland trokken al snel de conclusie dat zowel de Duitse als de Nederlandse overheid een rommeltje hebben gemaakt van het coronabeleid. Er wordt nauwelijks samengewerkt en het lijkt er soms zelfs op alsof ze elkaar actief proberen tegen te werken. Een beetje raar aangezien we, volgens de Duitsers, “één Europa, zonder grenzen” zijn.

In Duitsland is het zo dat de kosten voor coronatests worden betaald uit een overheidsfonds. Dat geldt alleen niet voor Nederlanders die in Duitsland werken. En omdat deze grens-Duitsers begrijpen dat Nederlanders flink wat bijdragen aan de economie in die regio, helpen ze ons een handje. Een prachtig initiatief waar royaal aan wordt gedoneerd, zo blijkt uit het artikel: “Het geld komt van particulieren en bedrijven, de gedoneerde bedragen variëren van 5 euro tot 1000 euro.” In minder dan 24 uur is er al bijna 20.000 euro gedoneerd.

Ergens is het toch vrij ironisch dat twee staten, allebei zo’n beetje de grootste voorstanders van de EU, het met hun faalbeleid voor elkaar hebben gekregen dat er een blijk van Europese solidariteit vanuit de eigen bevolking is ontstaan!