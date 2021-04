SP-leider Marijnissen hekelt “morele schande” kabinet: ‘Er zijn mensen vermorzeld door de overheid’

SP-leider Lilian Marijnissen was vandaag te gast bij het programma Buitenhof. Ze vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet niet bezig is om mensen die in haar ogen ‘vermorzeld’ te zijn door de rechtsstaat te helpen. Volgens de politica is het kabinet met alles bezig behalve de gedupeerde mensen, ze denken alleen maar aan de kosten. Ondertussen blijven de problemen aanhouden, aldus Marijnissen.

‘Waar ik me boos over maak, is dat je weet als ministerploeg dat er iets mis zit in de democratie en mensen vermorzeld zijn door de rechtstaat en niet denkt: Hoe gaan we dit oplossen? Maar vergadert over: Hoe beperken we het precedent?', aldus Lilian Marijnissen #buitenhof pic.twitter.com/BIH5GOMs16 — Buitenhof (@Buitenhoftv) April 25, 2021

Voor Lilian Marijnissen is de houding van het kabinet onbegrijpelijk. Ze zijn, gelooft ze, meer bezig met de vraag ‘hoe beperken we het precedent’, dan dat ze de gedupeerde mensen concreet helpen. Bij Buitenhof zei ze het volgende erover:

“De vorige keer dat Mark Rutte heel zelfverzekerd zei: ‘maak maar openbaar die gespreksverslagen,’ kwam dat aardig als een boemerang terug. Wat ik net zei is dat ik vermoed dat het meest pijnlijke zal zijn, daar maak ik mezelf ook het meest boos over, dat je dus weet als ministerploeg dat er iets zo fundamenteel mis zit in de rechtsstaat in Nederland. Dat mensen zo vermorzeld zijn door de overheid, want daar hebben we het over, huis afgepakt, baan kwijt, soms zelfs kinderen kwijt en levenstoekomst kwijt,” aldus Marijnissen.

“Dat je dat weet en dat je dan niet denkt: hoe kunnen we dit oplossen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit boven tafel komt, hoe gaan we die mensen helpen? Nee, dat je dan drukker bent met vergaderen over hoe beperken we het precedent? In normaal Nederlands: hoe houden we de groepskosten zo klein mogelijk. Ik vind dat echt een morele schande.”

Voor SP-leider Marijnissen is het vooral onbegrijpelijk dat de overheid de menselijke maat volledig uit het oog is verloren. Ze zijn alleen bezig met de kosten van de affaire, en niet met de persoonlijke kant van de affaire vindt ze.