Spanning in Oekraïne! EU belooft steun in strijd tegen pro-Russische rebellen, Rusland zet troepen bij grens

Door het coronavirus en allerlei andere opgelaaide conflicten zou je het bijna vergeten, maar de oorlog in Oekraïne is nog in volle gang. Er wordt zelfs olie op het vuur gegooid, want de EU belooft steun in de strijd tegen pro-Russische rebellen (aldus NU.nl) en de Russen zetten troepen aan de grens met Oekraïne, meldt het AD.

Het conflict in Oekraïne leek zomaar uit het niets te zijn ontstaan. Rusland ontkende troepen te hebben gestuurd en pro-Russische rebellen te hebben gesteund, terwijl de EU ook deed alsof het volstrekt onschuldig was. Jarenlang woekert die oorlog nu voort en het land lijkt in tweeën te zijn gespleten, zonder dat er echt progressie leek te worden geboekt.

Daar leek met deze tweet van EU-buitenlandchef Josep Borrell verandering in te komen. Hij beloofde onvoorwaardelijke steun van de EU in de strijd tegen pro-Russische rebellen, zo zei hij zondagavond op Twitter:

Talked to Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba. Following with severe concern the Russian military activity surrounding Ukraine. Unwavering EU support for🇺🇦 sovereignty & territorial integrity. Will further discuss with @DmytroKuleba and EU Foreign Ministers at next FAC. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 4, 2021

Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar voor de Russen klinkt dit waarschijnlijk als een openlijke erkenning van de EU dat het een proxy-oorlog aan het (op)voeren is tegen Rusland. Niet zo gek dan dat de Russen ineens zijn begonnen aan een “troepenopbouw”, zoals de Oekraïense regering het omschrijft. Het Kremlin beweert natuurlijk dat dit niets is om ons zorgen over te maken en dat dit puur is om “de veiligheid van het land te waarborgen”.

Het vreemde aan dit hele gebeuren is dat de NAVO tot nu toe redelijk afzijdig is gebleven en dat de EU nu zo duidelijk steun zegt te zullen gaan verlenen aan de Oekraïense regering, terwijl Frankrijk en Duitsland juist de spanningen proberen te verminderen in dat land. Hoe de EU precies die “steun” gaat verlenen zal nog moeten blijken. Maar door krachtige zinnen als “onvoorwaardelijke steun voor soevereiniteit en territoriale integriteit” te gebruiken, kan het haast niet anders worden opgevat als (indirecte) militaire steun.