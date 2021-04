Speech! Thierry Baudet eist vertrek Mark Rutte: ‘Hij moet weg… maar dat is niet genoeg’

Tijdens het debat over OmtzigtGate in de Tweede Kamer vandaag was Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet glashelder over de toekomst van Mark Rutte: hij moet weg. De man heeft zich totaal onmogelijk gemaakt met zijn gelieg. De democratie kan alleen hersteld worden als hij vertrekt. Vandaag nog.

#Rutte heeft met 10 jaar trucjes de macht van de Kamer uitgehold. Hij moet weg. Maar dat is niet genoeg. De Kamer staat voor een historische kans. Het systeem van achterkamertjespolitiek kan nu doorbroken worden. Te beginnen met de invoering van het referendum. #FVD #omtzigtdebat pic.twitter.com/KanIxhtRZ1 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 1, 2021

Maar, legde Baudet uit, het vertrek van Rutte is niet genoeg. De rot gaat veel dieper. Het hele systeem van het partijkartel is door en door verrot. Alles wordt besproken in achterkamertjes. Het kartel speelt elkaar mooie baantjes toe. De Tweede Kamer fungeert als ‘ja- en knikmachine.’

Er wordt achter gesloten deuren gesproken over de positie van kritische Kamerleden, en vervolgens wordt daar keihard over gelogen – voor de camera, in de Kamer, op papier.

Het gaat dieper. Veel dieper dan Rutte. Maar hij is er wel een bijzonder belangrijke kracht achter… en dat is waarom hij het veld moet ruimen. Vandaag nog. En nooit meer terug mag komen in de politiek. Want deze man is een antidemocraat en een gevaar voor de rechtsstaat.